В Москве усилили меры безопасности на случай возможного проникновения диверсионных групп. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным собеседников канала, силовые структуры ведут постоянный мониторинг угроз в столице и области. На этом фоне полицейских предупредили о возможных попытках завладеть их оружием.

Кроме того, по информации источника Baza, Росгвардия, ОМОН и полицейские спецполка сформировали дополнительные отряды, которые будут находится на резервных базах на случай срочного выезда и быстрого реагирования. Руководство спецполка запретило ставить на дежурства новых сотрудников без команды опытных коллег, пишет канал.

Как отмечает Baza, силовики с автоматами будут дежурить совместно с сотрудниками ДПС. Охрана уже усилена возле Кремля и в центре столицы, рассказал источник.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов», заявил, что столица надежно защищена от ударов беспилотников. Он отметил, что Москва стала одним из первых российских городов, по которому попытались ударить БПЛА.

«Благодаря совместной большой работе, проделанной с министерством обороны, сегодня московское небо защищено надежнее, может, чем другие регионы», — заверил градоначальник.

Президент России Владимир Путин днем 12 августа провел совещание по ситуации в приграничных регионах: Курской, Белгородской и Брянской областях. Глава государства назвал главной задачей необходимость «выдавить, выбить» ВСУ с территории России.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Путину, что ВСУ проникли на 12 км вглубь Курской области и контролируют 28 населенных пунктов региона.