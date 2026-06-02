29 мая главы четырех крупнейших международных организаций — Международного энергетического агентства, МВФ, Группы Всемирного банка и ВТО — выпустили совместное заявление по итогам встречи 28 мая. Координационную группу четыре организации создали в апреле — сразу после начала военных действий в Иране. Это их первое публичное совместное заявление.

«Война на Ближнем Востоке создает существенные и крайне асимметричные последствия для энергоснабжения, продовольственной безопасности и экономической активности по всему миру», — говорится в заявлении.

Хуже всего — беднейшим странам: они платят больше за топливо и удобрения, при этом сталкиваясь с нестабильностью и угрозами для занятости. Рост цен на удобрения организации выделили отдельно: многие страны сейчас входят в посевной сезон, и перебои с поставками могут ударить по урожаю.

Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами — по 4 млн баррелей в сутки. Пик летнего спроса еще впереди. Если судоходство через Ормузский пролив не восстановится, организации предупреждают о нарастающих рисках для топливной безопасности и глобальной экономической стабильности.

Четыре организации заявили, что изучают варианты дополнительной совместной поддержки наиболее пострадавших стран — через многосторонние и двусторонние механизмы. Параллельно 18 мая Всемирный банк и Азиатский банк развития вместе с другими многосторонними банками развития объявили о готовности предоставить финансирование и техническую поддержку пострадавшим странам.

Последствия войны уже сказались на мировой экономике. МВФ понизил прогноз роста мировой экономики до 3,1% — ещё в феврале аналитики собирались его повышать. Инфляция в странах ОЭСР выросла до 4% в марте — максимума с 2023 года, энергетическая составляющая достигла 8,1%. Всемирный банк прогнозирует, что цены на энергоносители вырастут на 24% по итогам 2026 года. ЮНКТАД предупреждает, что рост мировой торговли товарами замедлится с 4,7% в 2025 году до 1,5—2,5% в 2026-м.

