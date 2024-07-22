Супермодель Белла Хадид намерена подать в суд на компанию Adidas из-за отказа компании от рекламной кампании линейки ретрокроссовок с ее участием. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

По данным таблоида, Хадид уже наняла адвокатов для ведения судебного разбирательства.

Речь идет о рекламе кроссовок SL Super Light 72, выпущенной в преддверии Олимпиады в Париже. Оригинальная модель была разработана для Игр в ФРГ 1972 года. Тогда в Мюнхене произошел теракт, в ходе которого палестинская террористическая группировка «Черный сентябрь» убила 11 членов израильской сборной и местного полицейского.

Выбор Хадид для рекламы кроссовок вызвал негативную реакцию со стороны Израиля. В официальном аккаунте властей страны в соцсети X было опубликовано сообщение с критикой супермодели как «лица кампании [Adidas]». Кампанию также раскритиковал Американский еврейский комитет.

На фоне волны возмущения Adidas принес извинения, заявил о пересмотре кампании и удалил из соцсетей все рекламные фото коллекции SL 72 с участием Хадид.

«Мы осознаем, что [покупателями] были установлены связи с трагическими историческими событиями, хоть это было совершенно непреднамеренно, и приносим извинения за любое причиненное расстройство или беспокойство», — говорится в заявлении немецкого производителя спортивной одежды и обуви.

Белла Хадид не комментировала ситуацию публично. Также отмечается, что пока она не расторгла контракт с Adidas.