Американская топ-модель палестинского происхождения Белла Хадид извинилась за участие в скандальной рекламной кампании кроссовок Adidas SL 72 в стиле ретро. Свое заявление Хадид опубликовала на странице в Instagram*.

Что за скандал с кроссовками Adidas?

Речь идет о рекламе кроссовок SL Super Light 72, выпущенной в преддверии Олимпиады в Париже. Оригинальная модель была разработана для Игр в ФРГ 1972 года. Тогда в Мюнхене произошел теракт, в ходе которого палестинская террористическая группировка «Черный сентябрь» убила 11 членов израильской сборной и местного полицейского.

Участие Хадид в рекламе кроссовок вызвало негативную реакцию со стороны Израиля. В официальном аккаунте властей страны в соцсети X было опубликовано сообщение с критикой супермодели как «лица кампании [Adidas]». Кампанию также раскритиковал Американский еврейский комитет.

На фоне общественного возмущения компания Adidas принесла извинения, объявила о пересмотре своей рекламной кампании и удалила из социальных сетей все рекламные фотографии коллекции SL 72 с участием модели Хадид.

Как отреагировала модель?

В своем посте Хадид заверила, что она никогда бы не согласилась участвовать в кампании, если бы знала исторические факты, связанные с ней. По ее словам, ни она, ни ее команда, ни Adidas не были осведомлены о контексте, связанном с кроссовками SL 72.

«Я шокирована, я расстроена и разочарована отсутствием чувствительности при подготовке этой кампании. Если бы я знала, говорю от всего сердца, я бы никогда не участвовала в этом», — написала модель.

Хадид также высказала сожаление по поводу возникшего недопонимания и подчеркнула, что «все [участники проекта] стремились создать что-то позитивное и объединить людей с помощью искусства».

Кроме того, модель осудила антисемитизм и заявила, что «не верит в ненависть в любой форме».

«Связь освобождения палестинского народа со столь трагическим нападением ранит мое сердце. Палестина не является синонимом терроризма и эта кампания непреднамеренно подсветила событие, которое не отражает того, кто мы есть. Я гордая палестинская женщина, и в нашей культуре есть гораздо больше, чем то, к чему нас приравнивали на прошлой неделе. Я всегда буду поддерживать мой народ Палестины, продолжая выступать за мир, свободный от антисемитизма», — заявила Хадид.

Модель добавила, что она «всегда будет защищать интересы не только своего народа, но и каждого человека во всем мире».

Ранее издание TMZ сообщало, что Хадид намерена подать в суд на компанию Adidas из-за ее отказа от рекламной кампании линейки ретро кроссовок с участием супермодели.

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