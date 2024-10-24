На скамье подсудимых по делу об убийстве в 2007 году криминального авторитета Беслана Джонуа по прозвищу Бесик окажутся два уроженца Беларуси. По данным RTVI, это 36-летний Сергей Шитиков и 34-летний Юрий Усмял.

О задержании подозреваемых в убийстве, совершенном 17 лет назад, Следственный комитет сообщил 21 июня. В ведомстве отметили, что в результате «масштабной и кропотливой работы удалось установить причастность к данному преступлению двух граждан в возрасте от 34 до 36 лет, отбывающих наказание в виде лишения свободы за совершение ряда особо тяжких преступлений».

Из сообщения следовало, что оба мужчины были этапированы в Москву. Им предъявлено обвинение по статьям об убийстве (ст.105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст.222 УК РФ).

На момент задержания они сидели в исправительной колонии в Псковской области. Шитиков, как следует из данных утечек в сети, несколько лет назад разыскивался в Беларуси по уголовной статье, а в колонию в России угодил за разбой и убийство.

Усмяла во время отбывания наказания в колонии оштрафовали на тысячу рублей за демонстрацию экстремистской символики. Поводом послужила татуировка с «воровскими звездами», что признали атрибутом запрещенного в России движения А.У.Е., и нацистской свастикой. За что он оказался в колонии, выяснить не удалось.

6 июня 2024 года Шитиков и Усмял были задержаны, а спустя два дня Хамовнический суд Москвы отправил их в СИЗО. Тогда же, в июне, Шитикову и Усмялу было предъявлено обвинение в убийстве.

Беслан Джонуа был убит ночью 8 февраля 2007 года в арке дома в Денежном переулке в Москве. Убийцы караулили его по месту жительства. Именно там находилась квартира Джонуа, в которой он жил почти 10 лет со своей супругой и двумя детьми.

Как писал «Коммерсант», убийство произошло после того, как Бесик припарковал машину и вошел в арку дома. В этот момент сзади к нему подбежал киллер и расстрелял из автомата Калашникова с глушителем. После чего оставил оружие на месте преступления и прыгнул в поджидавший его автомобиль.

По данным СК, Шитиков и Усмялов участвовали в этом убийстве. «Установлено, что один из них во время совершения преступления наблюдал за окружающей обстановкой, обеспечивая безопасность соучастников. Второй находился за рулем автомобиля, обеспечивая отход нападавших”, — отметили в СК, добавив, что вину в совершении преступления они признали в полном объеме, в том числе, подтвердив свои показания во время их проверки на месте убийства. Следователи продолжают искать и остальных соучастников преступления.

Уроженец Абхазии Беслан Джонуа был известен в криминальном мире как человек, который обладал авторитетом, позволяющим ему гасить конфликты между криминальными группировками, действовавшими в России 90-х и начале 2000-х. На момент гибели он имел за плечами несколько уголовных сроков по статьям о хулиганстве и вымогательстве. При этом у Бесика не было статуса «вора в законе». Сразу после его убийства в столичном УБОПе заявили об опасениях, связанных с тем, что теперь «миротворца» в мире криминала нет, а «в Москве сейчас и так не спокойно».

За неделю до Бесика в столице был убит «вор в законе» Армен Манукян, после чего последовало покушение на другого «вора» Робинзона Арабули. Через два года после гибели Бесика, в октябре 2009-го, на выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе будет убит авторитет Вячеслав Иваньков по прозвищу Япончик. А в январе 2013-го при выходе из ресторана «Старый фаэтон» снайпер застрелил Аслана Усояна больше известного как Дед Хасан.