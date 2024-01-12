На фоне утечек в американских СМИ о возможной заморозке конфликта на Украине, среди политиков участились разговоры о возможных сценариях будущего. Специальный помощник президента США и старший директор по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности Николас Берлинер рассказал в интервью RTVI об условиях достижения мира, голосовании в Конгрессе по новому пакету помощи для Украины и санкциях в отношении стран-партнеров России.

Об условиях для переговоров

Комментируя публикации о «сигналах», которые Россия якобы посылает американской стороне с целью заморозки конфликта на Украине, Берлинер подчеркнул, что Вашингтон сохраняет приверженность своему принципу не «подталкивать» Киев к каким-либо решениям, если украинцы к ним еще не готовы.

«Украина должна сама решить — когда и если она будут вступать в какие-то переговоры с Россией. И я считаю, что еще одной важной вещью остается вопрос принципа — принципа соблюдения Хартии ООН по поводу государственного суверенитета и территориальной целостности. Каким бы ни было финальное разрешение этого военного конфликта — но ведь в конце концов все войны заканчиваются за столом переговоров — чтобы добиться справедливого и устойчивого мира, должны быть соблюдены эти принципы», — сказал дипломат.

Он также признался, что не знает готова ли к этому Россия, и в то же время подчеркнул, что в конечном счете все зависит от Украины, так как в текущей ситуации эта страна является «жертвой».

«Вопрос в том, когда, если вообще это состоится, Россия будет готова по доброй воле вступить переговоры с Украиной на условиях, которые будут поддерживать эти основополагающие принципы устава ООН. Потому что без них очень, очень трудно представить себе, что на Украине может быть какой-либо устойчивый мир», — пояснил Берлинер.

О новом пакете помощи Украине

Говоря о затянувшихся дискуссиях в Конгрессе о помощи Украине, дипломат выразил уверенность в том, что новый пакет будет одобрен.

«В Соединенных Штатах существует широкая поддержка Украины, полное понимание в отношении продолжения американской поддержки Украины, включая поддержку безопасности Украины. Поэтому мы полностью уверены, что эта помощь будет одобрена», — сказал он.

Берлинер также подчеркнул, что США не рассматривают запасные варианты, такие как ленд-лиз, на случай если Конгресс откажется от поддержки Украины.

О санкциях и внешнеполитическом факторе

Начало вооруженного конфликта в Украине «перевесило почти все остальное, что было на внешнеполитической повестке между Соединенными Штатами и Россией», заявил Берлинер.

«Конечно же сейчас, что это самый важный вопрос. И вы должны понимать, то, как и когда он будет решен и на каких условиях, — это будет иметь большое влияние на будущее в отношениях между нами, США и Россией. Совершенно очевидно, что существует множество других вопросов, включая стратегическую стабильность, включая глобальные проблемы, такие, например, как окружающая среда, где Соединенные Штаты и Россия могли бы работать вместе, при благоприятных обстоятельствах. Но когда мы вернемся к этим обстоятельствам, я не могу сказать», — отметил дипломат.

Он также добавил, что США планируют продолжать давление на страны, которые поставляют российской стороне «подсанкционные» технологии, привлекая в некоторых случаях своих партнеров для перекрытия каналов поставки товаров, требующихся российским военным.

«Цель наших санкций и санкций многих наших союзников и партнеров, которые поступают аналогичным образом, заключается в том, чтобы предотвратить использование этих типов технологий в российских военных действиях на Украине. И это то, к чему мы относимся очень серьезно и целенаправленно», — сказал Берлинер

О возможности ядерной войны и о сроках окончания конфликта на Украине

Дипломат напомнил, что в 2022 году «Большая пятерка» в ООН, куда входила и Россия, согласилась с положением о невозможности победить в ядерной войне.

«Поэтому ядерная война никогда не должна быть развязана. И я думаю, мы надеемся, что Россия продолжает верить в это и придерживаться этих принципов, и что мы все придерживаемся этих принципов. Это не тот порог, который кто-то должен когда-либо переступать. Потому что это будет иметь очень опасные и непредсказуемые последствия», — заявил он.

Сам конфликт, по словам Берлинера, «теоретически может закончиться завтра».

«Россия может решить, президент Путин может решить, чтобы закончить завтра. Он начал. И он может закончить. Думаю, все мы хотели бы этого. Но в отсутствие такого решения, я думаю, трудно сказать, когда она закончится. И мы взяли на себя обязательство поддерживать Украину в течение длительного времени. Мы будем продолжать это делать. Но, вы знаете, очевидно, что всем было бы выгодно, чтобы все это закончилось и закончилось на справедливых условиях, отвечающих принципам устава ООН, как я уже сказал», — пояснил дипломат.

При этом, признал он, даже достижение компромисса не сразу принесет мир в Россию.

«Мир требует работы, и он требует умения отстаивать принципы, и он требует компромисса. Причем это потребует компромисса и с российской стороны тоже. И отхода от некоторых из максималистских позиций, которые присутствовали с самого начала [боевых действий] на Украине. Это не то, что сразу принесет мир в Европу, мир в Россию или во всем мире. Но в интересах всех было бы, чтобы Россия пошла на компромисс и урегулировала […]. Но урегулировала справедливо и честно, уважая суверенитет и территориальную целостность Украины», — заключил Берлинер.