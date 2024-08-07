6 августа британский стрит-художник Бэнкси опубликовал в своем Instagram* сразу две своих новых работы. Обе изображены на лондонских зданиях.

Первая появилась на стене в районе Ричмонда. На граффити изображен горный козел, возвышающийся на импровизированном постаменте. Рядом с арт-объектом расположена камера наружного наблюдения, которая направлена в сторону животного. Пользователей соцсети предложили несколько вариантов толкования работы. Одни считают, что это метафора человечества, находящегося на краю пропасти. Другие утверждают, что граффити поднимает экологическую проблему, так как из-за климатических изменений животные меняют среду обитания. Также существует и иное мнение, якобы работа символизирует постоянный контроль со стороны правительства, поэтому даже в уединенных местах можно обнаружить за собой слежку. Сам Бэнкси смысл работы никак не комментировал значение граффити.

Второй работой, опубликованной художником стало изображение двух слонов, которые тянуться друг к другу хоботами. Этот граффити обнаружили в лондонском Челси. Расшифровка этого послания Бэнкси тоже породила разногласия среди комментаторов. Некоторые предполагают, что в этой работе тоже зашифрована экологическая повестка. Другие считают, что слоны олицетворяют ребенка и родителя, которые не могут найти общий язык, но все же пытаются поговорить. Кроме того, популярно мнение, согласно которому граффити отсылает к английской идиоме elephant in the room (в переводе — «слон в комнате»). Она означает очевидную, но неудобную правду, которую замалчивают или о которой не хотят говорить.

Предыдущей яркой работой Бэнкси стала инсталляция в виде надувной лодки с муляжами беженцев, которая появилась в толпе зрителей во время выступления группы IDLES на музыкальном фестивале Гластонбери. Лодка поднялась над толпой во время исполнения песни Danny Nedelko, которая названа в честь украинского иммигранта и близкого друга IDLES. Работа художника отсылает к борьбе премьер-министра Великобритании с мигрантами, пытающимися переплыть Ла-Манш.

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