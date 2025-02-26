Несмотря на политическую ситуацию, между Москвой и Осло «сохраняются контакты по эффективному управлению общей границей, поиску и спасанию на море». Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол России в Норвегии Николай Корчунов.

«До 2022 года Россия и Норвегия проводили совместные учения береговых охран, в том числе по предотвращению разливов нефти. Сейчас такие учения не проводятся, но сохраняется взаимодействие в сфере обеспечения безопасности на море и контроля за совместными рыбными запасами в Баренцевом море», — признал Николай Корчунов.

Посол рассказал, что в декабре 2024 года был подписан российско-норвежский план взаимодействия пограничных служб на ближайшие два года. В нем предусмотрены мероприятия с участием береговых охран погранслужб двух стран.

«Сотрудничество предполагает и оказание помощи, и обмен информацией, в том числе о судах, которые могут терпеть бедствие. Также может идти речь и о нарушениях, и о тех, кто злоупотребляет выловом рыбных ресурсов и пытается скрыться», — пояснил дипломат.

По словам Корчунова, «это то взаимодействие, которое позволяет странам ликвидировать «серые» зоны и обеспечить закон и порядок в исключительных экономических зонах и прилегающих к странам «морским районам»».

«Несмотря на такие сложные времена, даже в этих условиях необходимо помнить о том, что Россия и Норвегия являются соседями, и применять прагматичный подход к решению вопросов, представляющих взаимный интерес, — заключил собеседник RTVI.