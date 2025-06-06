В Московском городском военном суде выступил певец Авраам Руссо. Он проходит потерпевшим по делу бывшего борца-вольника и личного охранника владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Тархана Эльдукаева. Руссо рассказал, как стал жертвой сначала похищения, а затем и покушения на свою жизнь, которые, по версии следствия, по поручению Исмаилова организовал Эльдукаев.

«Раб Исмаилова»

Судебный процесс по делу Терхана Эльдукаева проходит с участием присяжных и в закрытом режиме. Накануне, — в день, когда допрашивался Авраам Руссо, — в зале суда были приняты повышенные меры безопасности.

Как рассказал RTVI адвокат певца Андрей Алешкин, почти сразу после того, как Руссо начал давать показания, суд был вынужден вмешаться и остановить допрос. Конфликтная ситуация возникла из-за чрезмерного желания подсудимого задать вопросы потерпевшему. «Если оценивать ситуацию, вопросы [Эльдукаева] были направлены на то, чтобы избежать ответственности за содеянное и отрицание работы и участия в деятельности Исмаилова», — поделился своим мнением защитник. Сам Эльдукаев вину по всем вменяемым ему преступлениям отрицает.

Далее Руссо подробно рассказал, как он познакомился с Тельманом Исмаиловым, как складывались их отношения, и как между ними впоследствии произошел конфликт. Началось все в 2004 году, когда Руссо похитили люди Исмаилова. Тогда его увезли в дом, который на тот момент принадлежал бизнесмену, и пытались заставить певца подписать контракты с владельцем Черкизона, которые бы делали Руссо, как он выражается, «фактически рабом» Исмаилова. После этого инцидента, рассказал суду Руссо, у него долгое время отсутствовала какая-либо деятельность и взаимоотношения с Исмаиловым и его людьми.

В 2006 году под гарантии о том, что с ним ничего не случится, Руссо снова встретился с Исмаиловым. Тот заверил его, что он сможет дальше выступать в принадлежащем бизнесмену ресторане «Прага». Однако после этого разговора стало очевидно, рассказал Руссо, что ничего в отношении Исмаилова к нему не изменилось, и он отказался сотрудничать. В результате чего летом 2006 года на певца было совершено покушение.

«Руссо считает, — рассказывает адвокат Андрей Алешкин, — что это взаимосвязанное действие — и похищение, и покушение на его жизнь. И связаны они с конфликтной ситуацией с Исмаиловым».

В своем выступлении в суде Руссо выразил уверенность в том, что Исмаилов создал определенную силовую структуру, которую возглавлял подсудимый Эльдукаев. Лица, которые находились в «Праге», когда похитили певца, считает он, исполняли указания Эльдукаева. По мнению Руссо, Исмаилов давал указания Эльдукаеву, а тот, в свою очередь, подбирал людей для исполнения этих указаний.

Соответственно, считает Руссо, никому другому кроме Эльдукаева поручить организовать покушение на певца Исмаилов не мог. Поэтому, сказал суду Руссо, именно Эльдукаев подобрал людей, которые совершили это покушение. «Они долгое время отслеживали перемещение Руссо, участие в его в концертной деятельности, знали точный маршрут движения, где он выступает, вели наружное наблюдение и впоследствии реализовали преступный умысел Исмаилова, расстреляв машину Руссо в 2006 году», — пересказывает адвокат Алешкин показания своего доверителя.

Руссо подробно рассказал в суде, что в какой-то момент после покушения он лежал на заднем сиденье автомобиля, куда его переместил охранник.

«Он сказал, что никогда не забудет смешанный запах дыни, арбуза, которые он купил накануне, и запах собственной крови, в которой он лежал», — пересказал слова Руссо адвокат.

Потерпевший также добавил, что до сих пор проходит лечение после покушения: «поскольку достаточно большое количество мелких осколков от пуль остались у него в ноге и по сей день». Руссо сказал, что у него постоянно опухает нога, ему тяжело передвигаться и долго стоять. «Единственное, что он просит у присяжных, это справедливость. Чтобы она восторжествовала, а виновные лица понесли законные наказания», — рассказал адвокат Алешкин.

По его словам, Эльдукаев реагировал очень эмоционально. «Он начал задавать вопросы, связанные с тем, где Руссо его видел, как он его видел. Но после того, как внимательно смотря на него, Авраам Руссо рассказал, что: „конкретно вы меня избивали, ударили в пах, угрожали ножом“, Эльдукаев отступил. Видимо, и защита и сам подсудимый поняли, что дальнейший расспрос Руссо в этой части навредит и самим им, и процессу», — рассказал Андрей Алешкин.

«Он должен был петь хоть на потолке»

В суде, как выяснил RTVI, также были частично оглашены материалы дела, которые касаются участия Руссо в следственных экспериментах во время расследования дела. Тогда Руссо ходил вместе со следователями по ресторану «Прага» и указывал на те места и обстоятельства, которые происходили с ним там. Также в деле имеются материалы об эксперименте в доме, где держали Руссо во время похищения. Певец, например, указал на комнату, в которой его удерживали. Показывал и другие комнаты, где с ним вел общение Исмаилов, заставляя подписать контакты. В показаниях Руссо имеются и сведения о лицах, которые его похищали, в том числе сведения о роли Эльдукаева.

«Понимая образ жизни этого человека [Исмаилова], у Руссо сложилось впечатление, что он относился к певцу как к бесправной вещи, которую он приобрел. То есть «Он должен был петь хоть на потолке», как сказал Руссо, цитируя Исмаилова, «когда он это захочет, независимо от времени суток», — также рассказал официальный представитель Руссо Алешкин.

Допрос певца длился два часа. Вопросы ему сумели задать все стороны, в том числе — присяжные, добавил собеседник RTVI. Выслушав Руссо, суд освободил его от дальнейшего участия в процессе.

Подсудимый Терхан Эльдукаев был задержан в 2023 году. Его обвиняют в убийстве бизнесмена Таира Гуршумова, а также покушении на убийство его брата Тельмана Гуршумова и известного певца Авраама Руссо. Следствие считает, что после того, как в 1996 году у Тельмана Исмаилова произошел конфликт с Таиром Гуршумовым, арендовавшим участок на Черкизоне, тот поручил своему личному охраннику Эльдукаеву найти киллеров, чтобы убить бизнесмена. 23 декабря 1996 киллер расстрелял Гуршумова и его брата из пистолета в подъезде дома на улице Щербаковской в Москве. Тельмана Гуршумова врачи смогли откачать, Таир Гуршумов скончался в больнице.

Также обвинение считает, что в 2006 году Эльдукаев организовал покушение на Авраама Руссо. Заказчиком также выступил Тельман Исмаилов, так как испытывал к певцу неприязнь — тот якобы отказался от его покровительства. По версии обвинения, Эльдукаев в качестве исполнителей убийства нанял Михаила Демкина, Виталия Джуру и Алексея Трясникова. 19 августа того же года Демкин открыл огонь из автомата Калашникова по автомобилю, в котором находился Руссо. Последний был ранен, но выжил благодаря своевременной помощи медиков.

Джура и Трясников в 2023 году были осуждены на 9 и 12 лет, а дело против Демкина прекратили в связи с его смертью. Тельман Исмаилов находится в международном розыске.

Кроме того, во время следствия против Эльдукаева были выдвинуты обвинения и в похищении Руссо в 2004 году. Тогда Исмаилов пригласил певца пообедать в ресторан «Прага» на Арбате. Оттуда Эльдукаев и его люди вывезли Руссо на дачу в Апрелевку, где избили и потребовали заключить контракт на выступление с Исмаиловым. Певец отказался и его отпустили. Это дело против Эльдукаева было прекращено за истечением сроков давности. Причем, по нему отдельно успели осудить трех соисполнителей — Владимира Гусакова, Эльяра Дамирова и Заура Марданова. Однако суд освободил их от наказания все по той же причине — истечение сроков.

Автор: Денис Волин