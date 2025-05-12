Вернуть отопление в квартиры и перенести отключения горячей воды в Москве просит депутат Госдумы Сергей Обухов мэра столицы Сергея Собянина. Обращение парламентария есть в распоряжении RTVI.

Обухов обратил внимание на то, что согласно официальному заявлению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда в ближайшие дни в европейской части страны, включая Москву, прогнозируется аномальное похолодание, температура воздуха ожидается на 4-7 градусов ниже среднестатистической климатической нормы мая. По словам эксперта, в отдельных районах возможны даже заморозки.

«На этом фоне вызывает недоумение стремление столичных властей как можно скорее прекратить отопление жилых домов и завершить отопительный сезон. Кроме того, у жителей Москвы вызывают обеспокоенность планы городских властей по отключению в середине мая горячей воды на десятидневный период. Фактически люди остаются в аномально холодный май без тепла и горячей воды», — говорится в обращении.

Такая же ситуация, по данным депутата, сложилась в школах, детских садах, колледжах, социальных учреждениях и интернатах.

«Все это влечет за собой увеличение числа заболеваний и переохлаждений в связи с этим», — говорится в обращении.

Обухов просит мэра Москвы «рассмотреть возможность временного возобновления отопления в жилом фонде образовательных и социальных учреждениях Москвы на период аномального похолодания», а также «перенести сроки отключения горячего водоснабжения в многоквартирных домах, образовательных и социальных учреждениях на более поздний период — после наступления стабильно тёплой температуры на улице».

Системы теплоснабжения Москвы начали переводить на летний режим работы 6 мая. Решение принято «в связи с установлением необходимых температур наружного воздуха», сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Для перехода на летний режим температура должна держаться выше 8 С° не менее пяти суток. В 2024 году отопительный завершился 27 апреля, в 2023-м — 24 апреля, в 2022-м году — 14 мая.