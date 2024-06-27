Бизнесмен Ян Абрамов подал ходатайство о мирном урегулировании бракоразводного процесса с певицей Алсу. Об этом сообщает Осторожно Media со ссылкой на его адвоката.

«Суд отложил заседание на два месяца для примирения сторон. Мой доверитель рассчитывает на мирное регулирование этого процесса и хочет сохранить свою семью. Обе стороны подали ходатайство о предложении о примирении», — заявил юрист.

Муж Алсу в день рождения певицы предложил ей мирно урегулировать бракоразводный процесс, отказавшись от решения вопроса через суд, сообщила журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

Во фрагменте предложения бизнесмена к певице, опубликованного Собчак, говорится, что он готов сделать все возможное, чтобы сохранить семью, но понимает, что решение за Алсу. При любом исходе Абрамов предлагает супруге 2,5 млрд рублей имущества и активов, а также готов взять на себя дополнительные обязательства, чтобы обеспечить комфортную жизнь артистке и их общим детям.

Адвокат певицы от комментариев воздержался, однако сама Алсу все же высказалась по этому поводу.

«Единственный комментарий, который могу дать сейчас, увидев комментарий его адвоката — это то, что развод всё-таки состоится. И отложили суд на 2 месяца не для сохранения семьи и примирения, а для мирного урегулирования условий раздела имущества. С моей стороны решение принято однозначно, назад дороги нет», — рассказала певица журналистам Осторожно Media.

25 июня на фоне новостей о разводе Алсу выпустила новую песню «Я учусь не боятся», также отметив, что сингл стал для нее пророческим:

«Я учусь не бояться разлук тишины.

О тебе вспоминаю порой мимоходом,

Когда пряди заката вплетаются в сны

Те, в которых мы вместе идём через годы».

Певица Алсу и Ян Абрамов поженились в 2006 году. В браке они прожили 18 лет, за это время у пары родились трое детей: Сафина (18 лет), Микелла (15 лет) и Рафаэль (7 лет).

О разводе Алсу и Яна Абрамова стало известно 24 мая из картотеки портала единого информационного пространства мировых судей Москвы.