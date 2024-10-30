Предприниматели из Подмосковья обвиняются в хищении 1,5 млрд рублей на оборонзаказах. Как сообщает «Интерфакс», белгородские правоохранители задержали их после того, как они скрылись с авансом за строительство стрелкового полигона в Белгородской области.

В пресс-службе УФСБ по Белгородской области сообщили агентству, что в качестве аванса за строительство полигона представители акционерного общества, зарегистрированного в подмосковных Химках, получили 215 млн рублей. После этого они перестали выходить на связь с заказчиком, не исполнив контракт.

Название компании не приводится, однако, по данным «Коммерсанта» («Ъ»), речь идет об АО «Хатман Групп» из Подмосковья. Его контракт с белгородским юридическим институтом МВД на строительство полигонного комплекса был заключен в конце 2023 года, а впоследствии — разорван. Стоимость работ превышала 451 млн рублей, пишет «Ъ».

В ходе следствия были установлены другие эпизоды аналогичной противоправной деятельности задержанных фигурантов, связанной с хищением бюджетных денежных средств на общую сумму более 1,5 млрд рублей, заявили в пресс-службе УФСБ.

Там отметили, что хищение средств происходило при исполнении государственных контрактов и гособоронзаказа в нескольких субъектах России.

Злоумышленники были задержаны совместными усилиями сотрудников УФСБ по Белгородской области и их коллег из регионального УМВД. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159), им грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Суд заключил их под стражу, отмечает «Ъ».

Как напоминает издание, в начале года АО «Хатман Групп» заподозрили в хищении 32 млн рублей на строительстве детской поликлиники в Воронежской области. Согласно данным Kartoteka.ru, гендиректором «Хатман Групп» является Геворг Басенцян, а учредителем — Анна Хиле.