Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) рассказала в программе «Респиратор Бабушкина» на RTVI, как делила имущество при разводе с мужем Артемом Чекалиным и призналась, что жалеет о том, что в свое время не заключила брачный договор.

По словам Лерчек, при разводе они разделили имущество пополам, «все копеечка в копеечку сделали».

«У меня осталась моя машина Bentley, остался Rolls-Royce. Но так как мне достались машины, которые дороже по стоимости, чем те, которые остались Артему (Lamborghini и Mercedes), разницу мы вычли при разделе другого имущества. Он себе оставил таунхаус», — рассказала Лерчек.

На вопрос, больно ли было делить имущество, Чекалина ответила: «Ой, ужасно, честно говоря. Делить — это вообще просто… Поэтому я говорю подписчикам: [заключайте] брачный договор».

По ее мнению, в брачном договоре должно быть прописано, что супруги в период брака решают, на кого из них оформить то или иное имущество — и после развода оно остается у того человека, на которого записано. Блогер отметила, что во время брака такие вопросы решаются «намного лучше», чем при разводе.

«Я пожалела, что мы не подписали такой договор. Я думаю, как и Артем тоже», — сказала Чекалина.

Она отметила, что в следующем браке обязательно будет подписывать договор.

«1000%. Это одно из условий. Мне кажется, так честно абсолютно с двух сторон, чтобы потом не возникало того, что возникло у нас, когда иски подавались, машины делились, дома, проценты… Боже мой, пока во всем этом разберешься, ты поседеешь несколько раз. Брачный договор — это отличный вариант», — заявила Лерчек.

При этом она утверждает, что сохранила дружеские отношения и взаимоуважение с бывшим мужем.