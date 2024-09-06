Блогер, продюсер и общественный деятель Мария Погребняк поделилась новостью со своими подписчиками в социальных сетях: она стала мамой в четвертый раз. В своем сообщении она отметила, что роды прошли легко, без болезненных ощущений.

«В 8:30 утра мы приехали в роддом, к 9:30 схватки стали существенно сильнее, и где-то в 10:00-10:30 я попросила эпидуральную анестезию. Все это время меня поддерживал весь персонал роддома. Я даже не смогла сосчитать, сколько людей заботилось обо мне», — рассказала она.

По словам Погребняк, ребенок появился на свет в 14:38 мск. Его вес составил 3.820 кг, рост — 55 см. Женщина пока не сообщила пол новорождённого. Ранее она говорила, что если родится девочка, то она назовёт её Россияной, а если мальчик — Владимиром.

«Благодаря врачу, акушерке и всему медперсоналу роды прошли идеально: ни одного разрыва, все гладко и без боли. Это просто чудо. Я определенно вернусь сюда снова», — заявила блогер.

Звезда социальных сетей рассказала изданию «Комсомольская правда — Екатеринбург», что заранее тщательно выбирала роддом, где появится на свет её ребёнок. В итоге она остановила свой выбор на одной из частных клиник в Москве. Контракт с этим медучреждением обошёлся Погребняк в 280 тысяч рублей.

Ранее она рассказывала, что в стандартный договор с выбранной ей организацией входит трехдневное пребывание, индивидуальная палата, личный врач, дежурная бригада, анестезия по желанию, индивидуальный родильный блок, реанимации новорожденного на экстренный случай, шестиразовое питание. Свидетельство о рождении ребенка, по словам женщины, оформляют прямо в палате.

Мария Погребняк родила ребенка от нового мужа — бизнесмена Игоря Головинского. Об их официальной свадьбе женщина объявила 1 сентября. Головинский ранее не был женат и не имел детей.

До этого блогер состояла в браке с футболистом Павлом Погребняком, с которым она рассталась весной 2023 года из-за его измен. У экс-супругов трое сыновей: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 13-летний Алексей.