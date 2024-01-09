«Голая» вечеринка, устроенная блогершей Анастасией Ивлеевой, была не очень уместной, однако заставлять знаменитостей извиняться за участие в ней — несправедливо. Такое мнение блогер Николай Соболев* высказал в программе RTVI «Респиратор Бабушкина».

Соболев* назвал вечеринку «невероятным колхозом».

«Я считаю, не очень уместно создавать такие вечеринки, куда приходят гости с носком на члене, и с эстетической точки зрения, и со смысловой точки зрения, и надевать при этом на задницу бриллиант в 23 карата. Точно так же, как есть, например, бутерброды с красной икрой на Красной площади», — заявил блогер.

По его словам, это «вопрос ответственности, какие смыслы ты транслируешь». «Стоит ли шиковать, кичиться, когда другие люди страдают? Уместно ли это с этической точки зрения?» — отметил собеседник RTVI.

«Сейчас, вот в данный момент времени, наши соотечественники погибают [в вооруженном конфликте]; в этот же момент времени ты делаешь вечеринку с посылом «как на Западе», almost naked. Это просто вульгарно, это пошло, и это некрасиво по отношению к людям, которых это может задеть», — добавил Соболев*.

При этом блогер заявил, что «санкции», которые были применены к участвовавшим в вечеринке артистам, «очень спорны, чересчур агрессивны, чересчур серьезны».

«Мне кажется абсолютно несправедливым, что Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Лолиту заставляют извиняться за эту вечеринку», — заявил Соболев*.

По его словам, эти артисты и на концертах выступают в таком же виде, как были на вечеринке, «и им никто ничего не говорит».

«Более того, я абсолютно убежден, что они, безусловно, могли даже не видеть вот этого рэпера с носком на члене, а, как мне лично кажется, в нем большая проблема», — считает Соболев*.

Вечеринка и ее последствия

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря в клубе «Мутабор» в Москве. Среди гостей были Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Джиган, Глюк’OZA.

В социальных сетях началась волна возмущения из-за фотографий с вечеринки. Депутаты Госдумы потребовали проверить мероприятие на соответствие закону о пропаганде ЛГБТ**.

Многие знаменитости, участвовавшие в «голой» вечеринке, столкнулись с последствиями: у них начали отменяться концерты, их выступления стали вырезать из телепрограмм. Ивлеева выпустила ролики с объяснениями, то же самое сделали Киркоров, Билан, Милявская и Собчак.

Рэпер Vacio (Николай Васильев), который появился на вечеринке в одном носке, надетом на половой член, был арестован на 15 суток по статье о мелком хулиганстве. На него также составили протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и выписали штраф в 200 тыс. руб. Позже музыканту назначили еще один административный арест — 10 суток за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции.

Baza и «Агентство»* писали, что проблемы и «звезд» начались после того, как кадры с вечеринки увидел президент России Владимир Путин. Moscow Times* и проект «Можем объяснить»* утверждали, что решение о наказании знаменитостей принимали в Кремле.

* признан иноагентом в России

** решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России