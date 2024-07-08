В перечень причастных к экстремизму или терроризму Росфинмониторинг сможет включать подозреваемых и обвиняемых в совершении любого преступления, совершенного по «экстремистским» мотивам. Соответствующий законопроект одобрила 8 июля правительственная комиссия по законопроектной работе, сообщил источник RTVI в комиссии.

Зачем это хотят принять

В пояснительной записке к подготовленной Росфинмониторингом инициативе (есть в распоряжении RTVI) говорится, что она разработана «в рамках исполнения указания Президента РФ», а также «в целях реализации положений утвержденной президентом РФ Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», где в качестве основной цели заявлено «снижение экстремистских проявлений в обществе».

Одной из мер для достижения этой цели должно стать расширение перечня оснований для включения физических лиц в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму, следует из текста законопроекта.

Как это работает сейчас

По действующему закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в перечень Росфинмониторинга прежде всего включают осужденных за террористические или экстремистские преступления, описанные в 26 статьях Уголовного кодекса. Впрочем, достаточно и статуса подозреваемого и обвиняемого в совершении таких преступлений. Попадают в перечень и те, кто наказан в административном порядке по статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) за неисполнение требований законодательства о противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Основаниями для исключения из перечня могут быть отмена вступившего в законную силу решения суда или приговора, погашение или снятие судимости, прекращение уголовного дела.

Что изменится

Законопроект, одобренный правкомиссией, предлагает включать в перечень Росфинмониторинга фигурантов дел по еще 8 статьям УК, доведя их общее число до 34. Добавлены (полностью или частично) статьи 105 (убийство), 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), 117 (истязания), 207 («фейки» о деятельности Вооруженных сил РФ), 213 (хулиганство), 280.2 (нарушение территориальной целостности РФ) и 357 (геноцид). В некоторых случаях по этим статьям попадание под контроль Росфинмониторинга будет грозить лишь за совершение этих преступлений «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

Кроме того, планируется включать в перечень Росфинмониторинга еще и подозреваемых или обвиняемых в совершении любых «иных преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса РФ». Эта статья посвящена перечислению отягчающих обстоятельств, а в пункте «е» как раз говорится про совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Чем это грозит

Попадание в перечень Росфинмониторинга грозит тяжелыми последствиями — с «замораживанием (блокированием) денежных средств или иного имущества». Тем, кто включен в список, можно тратить на жизнь не более 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи, без учета уплаты налогов или штрафов. Любые операции с недвижимостью возможны лишь с санкции Росфинмониторинга.

Сейчас в перечне (с ним можно ознакомиться на сайте Росфинмониторинга) 14965 физических лиц и 554 организации. В качестве обвиняемых в публичном оправдании терроризма (статья 205.2 УК) в него, в частности, были включены режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук, а также писатель Борис Акунин*.

В законопроекте говорится, что в силу нововведения должны будут вступить через 180 дней после его принятия. Скоро он будет внесен в Госдуму.

Марина Озерова

* включен в реестр иноагентов Минюста РФ