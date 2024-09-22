В Сибири существует Bot Farm Corporation (BF Corp), созданная студентами из Омска и являющаяся мировым лидером по разработке программного обеспечения для игры в онлайн-покер, утверждает Bloomberg.

Корреспондент издания, пытаясь разобраться в том, как искусственный интеллект повлиял на рынок онлайн-покера, взял у этих россиян интервью. Они рассказали, что во время обучения специализировались на физике, математике и экономике, но увлекались компьютерными играми. «Когда цифровой покерный бум был в самом разгаре, один из них убедил остальных, что они могут зарабатывать серьезные деньги», — говорится в статье.

По данным автора, разработчики привлекли известного игрока в покер Петра Власенко, который выиграл PartyPoker St. Petersburg Open 2006 года и «тренировал других профессионалов по $1 тысяче за занятие».

Взлом покера

Ученые пытались «взломать» покер с 1940 годов. С другими играми дела шли гораздо успешнее. В 1994 году разработанная в Университете Альберты программа Chinook победила чемпиона мира по шашкам, в 1997 году Deep Blue от IBM обыграла шахматного гроссмейстера Гарри Каспарова*. Но покер с этой точки зрения оказался гораздо сложнее.

Тем не менее, утверждает корреспондент Bloomberg, в начале 2010-х годов омская группа уже успешно внедряла созданное ею программное обеспечение на крупных сайтах для онлайн-покера и с его помощью добивалась крупных выигрышей.

Эта программа, в частности, использовала анализ истории игр конкретного противника на портале, чтобы оценить вероятность его действий, включая блеф. Кроме того, она обучалась, отыграв сама с собой миллионы партий.

Борьба с ботами

В 2015 году американская индустрия онлайн-покера приняла меры безопасности для борьбы с ботами. Их использование расценивали не как нарушение закона (везде, кроме Невады), а как игровое мошенничество. Сейчас в условиях использования практически любого покерного сайта указано, что боты запрещены, и за их применение счета игрока будут заблокированы, средства конфискованы, а сам он — забанен.

Автор статьи на Bloomberg утверждает, что в этот период «омская группа», вынужденная обходить новые технологии отслеживания ботов, расширила свою деятельность за счет привлечения новых групп в других городах — в том числе и для того, чтобы по требованию администрации покерного сайта они могли «предъявить» по видеосвязи лицо живого игрока, чья репутация не вызывала сомнений из-за отсутствия подозрительных прецедентов.

В статье говорится, что одним из «премиум-пользователей» BF Corp был игрок Вячеслав Карпов. В 2016 году он выложил в соцсетях присланное службой безопасности PokerStars уведомление об «изгнании» с сайта за использование запрещенного программного обеспечения. Карпов назвал эти обвинения «чушью», заявив: «У меня просто такая стратегия игры — я оставляю выжженную землю. Пока я не выиграю все, я не остановлюсь».

Мобильное приложение

По данным автора статьи, приблизительно в 2018 году BF Corp пересмотрела отношение к «партнерам» типа Карпова и сосредоточилась на продаже мобильного приложения для онлайн-покера. Вместо поиска способов обойти запреты на ботов создатели ПО переключились на совершенствование своей технологии.

В статье утверждается, что приложение BF Corp продавалось, в частности, под названием NZT Poker — в честь таблетки для суперинтеллекта, которую принимает персонаж Брэдли Купера в фильме «Области тьмы».

«На пике популярности BF Corp зарабатывала более $10 млн в год на продаже доступа к своей системе. Часть этой прибыли тратилась на эксперименты с новыми, неожиданными способами эксплуатации ИИ как внутри, так и за пределами покерной экономики», — пишет Bloomberg.

К 2019 году, когда разработанный исследователями из Университета Карнеги-Меллона покерный бот обыграл в мини-турнире пятерых профессионалов, аналитики Morgan Stanley предупредили, что ИИ представляет собой экзистенциальную угрозу для рынка онлайн-покера, который до сих пор стоит около $3 миллиардов. «Рост сверхчеловеческих покерных ботов в онлайн-экосистеме, по-видимому, является вопросом времени», — говорилось в отчете.

Комфортная среда для геймеров

Корреспондент Bloomberg утверждает, что основатели BF Corp раньше других нашли новую золотую жилу на рынке онлайн-покера. «В 2020 году они создали компанию Deeplay с офисами в Новосибирске и Санкт-Петербурге. Ее миссия, как говорилось на сайте, заключалась в создании комфортной среды для геймеров», — рассказывает корреспондент Bloomberg.

По его словам, компания позиционировала себя не как покерный бизнес, а как поставщик решений для обработки данных на основе искусственного интеллекта для различных корпоративных нужд. Многими из ее клиентов якобы были частные покерные клубы, открытые в юрисдикциях с законами об ограничениях игорных ставок.

«Боты Deeplay могли помочь операторам клубов привлекать новых членов, гарантируя, что у них всегда есть активные столы для присоединения игроков. Компания также предлагала анализ игры и защиту от ботов, чтобы пресекать нарушения», — говорится в статье.

Со ссылкой на бывших сотрудников Deeplay корреспондент Bloomberg пишет, что боты компании обыгрывали реальных пользователей, но уровень их мастерства можно было снизить ровно настолько, чтобы живые игроки оставались заинтересованными и тратили больше денег. «Deeplay получает комиссию за предоставление технологии или часть растущего дохода», — утверждает автор статьи.

Гонка вооружений

Bloomberg констатирует, что сейчас среднестатистический любитель онлайн-покера никогда не может быть уверен в том, с кем играет — с человеком или ботом, даже если это крупная платформа. В блоге PokerStars в 2023 году постоянная борьба сайтов с ботами описывалась как «гонка вооружений против некоторых очень мотивированных личностей».

В пример автор статьи приводит недавний турнир Winning Poker Network (подразделение Americas Cardroom) с призовым фондом в $12,5 млн, где занявшего второе место игрока дисквалифицировали по подозрению в использовании бота.

Источники Bloomberg из числа «старожилов» омской группы рассказали, что давно не проявляют интереса к тому, как используются создаваемые и продаваемые ими боты. Они адаптировали свое ПО к другим задачам, связанным с бейсболом, крикетом и финансовыми рынками, обучая искусственный интеллект выявлять закономерности за рамками человеческого понимания.

* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов