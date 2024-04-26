24 апреля Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова по делу о получении крупной взятки. Ее сумма официально не называется — по данным ТАСС, она могла превысить 1 млрд руб. Иванов курировал строительство крупных объектов военной инфраструктуры, в том числе восстановление Мариуполя, и считался одним из самых состоятельных российских силовиков, в связи с чем не раз становился объектом расследований СМИ. Чем он известен — в материале RTVI.

Карьера

Тимур Иванов родился в 1975 году в Москве, окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ по специальности «Прикладная математика», в 2004 году — Международную академию маркетинга и менеджмента по специальности «Экономика и финансы». Кандидат экономических наук.

С 1999 по 2012 год Иванов работал в сфере топливно-энергетического комплекса, занимая такие посты, как:

советник департамента сооружения атомных объектов Минатома,

советник первого замглавы по экономике и финансам — исполнительного директора «Росэнергоатома»,

вице-президента, затем первого вице-президента «Атомстройэкспорта»

зампредседателя правления «Интер РАО ЕЭС»,

советник министра энергетики России,

гендиректор Российского энергетического агентства Минэнерго.

С мая по ноябрь 2012 года Иванов занимал пост замглавы правительства Московской области. Губернатором региона тогда был Сергей Шойгу. После перехода последнего в Минобороны Иванов возглавил подведомственный министерству холдинг «Оборонстрой», который занимался строительством жилья для военных, а также социально значимых и стратегических объектов военного назначения.

Будучи главой «Оборонстроя», Иванов выполнил несколько поручений особой важности, о которых докладывалось лично президенту России Владимиру Путину, отмечает «Коммерсант». В частности, холдинг в ускоренные сроки построил Севастопольское президентское кадетское училище и парк «Патриот» в подмосковной Кубинке.

В мае 2016 года Путин своим указом назначил Иванова замглавы Минобороны. Слухи о том, что он рассматривается на этот пост, появились за несколько месяцев до официального назначения ― в связи с тем, что прежний зам Шойгу Алексей Дюмин возглавил Тульскую область.

«Его [Иванова] всегда называли эффективным управленцем и антикризисным менеджером, который приходит и решает все проблемы», ― рассказывал источник «Газеты.ру», близкий к Минобороны.

По его словам, кандидатуру Иванова «очень тщательно проверяли» в администрации президента.

«К нему было много претензий, пришлось пройти ряд процедур, подавал справки о доходах», ― утверждал собеседник издания.

«Газета.ру» связывала многочисленные проверки кандидатуры Иванова с тремя факторами: «традиционным» изучением доходов чиновников, вхождением «Оборонстроя» в холдинг «Оборонсервис», который в 2012-2013 годах оказался в центре коррупционного скандала, а также с тем, что на Иванова «наводят тень» публикации о его жене Светлане Захаровой и ее бизнесе.

Источник издания, в свою очередь, отмечал, что с приходом Иванова «Оборонстрой» стал «объективно сильным предприятием», которое старалось выполнять проекты в срок, строило «быстро и эффективно».

Став замминистра обороны, Иванов отвечал за военную ипотеку, управление имуществом, жилищное и медицинское обеспечение армии, а также за строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Минобороны.

Как глава «Обороностроя», а затем замминистра Иванов курировал, среди прочего, строительство космодрома Восточный, пункта базирования подводных лодок на Камчатке и военных госпиталей. После начала военной операции на Украине Иванов отвечал за восстановление Мариуполя.

Проект «Досье» (проект Михаила Ходорковского*) в прошлогодней публикации утверждал, что Иванов «наживается» на мариупольских стройках через компанию «Олимпситистрой». Ее совладелец Александр Фомин арестован в рамках дела Иванова. В материале «Досье» пояснялось, что подрядчики, работающие на новых территориях получают «в три-четыре раза больше» денег из бюджета за счет применения повышающих строительных коэффициентов.

При этом, как пишет Readovka, жители новостроек в Мариуполе жаловались на трещины в стенах, незакрывающиеся двери, сломанную канализацию и другие проблемы.

Награды и звания Иванова орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней,

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени,

орден святого благоверного князя Дмитрия Донского I степени,

медаль «За трудовую доблесть»,

медаль «За участие в военном параде в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годах»,

медаль «За укрепление боевого содружества»,

медаль «За возвращение Крыма»,

премия правительства России в области науки и техники,

герой ЛНР,

заслуженный строитель России,

почетный работник топливно-энергетического комплекса,

действительный государственный советник России I класса (высший чин на гражданской госслужбе, соответствует воинскому званию генерала армии или адмирала флота).

Жены

Из открытых источников известно, что у Тимура Иванова было как минимум три брака. Информации о первой его супруге в СМИ почти нет. По неподтвержденным данным, он был женат на дочери бывшего замминистра атомной энергии: такими сведениями в интервью Ксении Собчак для GQ поделился бизнесмен Михаил Маниович. Его экс-супруга Светлана Захарова стала второй женой Иванова.

Захарова ― владелица компании Metropol Fashion Group, в прошлом ведущая телевизионной программы «Снимите это немедленно!» на канале СТС, пишет «Коммерсант». По данным «Известий», Захарова вместе с отцом Иванова владеет компанией «Кристалл Девелопмент» по производству электронных компонентов. Также ей принадлежит доля в фирме по предоставлению рекламных услуг «Частные технологии».

Захарова была частой гостьей светских мероприятий и регулярно появлялась на страницах журнала Tatler. В 2016 году на праздновании ее 45-летия в Императорском яхт-клубе пели Вячеслав Бутусов, Валерий Меладзе и Гоша Куценко, писал Life.

В соцсетях Захаровой есть фотографии с отпусков в Куршевеле, Сен-Тропе и на других фешенебельных европейских курортах, снимки из поездок в США, на Мальдивы, сафари в Африке и другие места. На одном из снимков запечатлен Тимур Иванов за рулем автомобиля Rolls-Royce, на другом фото супруги находятся на борту яхты, заметили СМИ.

Летом 2019 года соратники оппозиционера Алексея Навального сообщили, что семья Иванова якобы владеет несколькими объектами элитной недвижимости стоимостью в сотни миллионов рублей. По утверждению соратников Навального, после начала военной операции Иванов и Захарова формально развелись, что позволило ей избежать санкций, но фактически они якобы остались супругами.

Сам Иванов находится под санкциями США, Великобритании, Евросоюза и других стран. По версии ЕС, Иванов занимает десятое место в иерархии российского военного руководства, отвечает за закупки военной продукции и строительство военных объектов.

Третьей супругой Иванова «Коммерсант» называет бывшую телеведущую Марию Китаеву ― в прошлом сотрудницу ВГТРК, одну из ведущих «Прямой линии» с Путиным и экс-советницу Шойгу. В 2014 году Китаевой был присвоен чин действительного государственного советника третьего класса, равнозначный воинскому званию генерал-майора.

В мае 2023 года телеведущая Екатерина Мцитуридзе сообщила, что Китаева стала советником нового гендиректора Третьяковской галереи Екатерины Проничевой. Официального подтверждения этой информации не было.

После ареста Иванова в пресс-службе Третьяковки отказались отвечать на вопрос телеграм-канала BRIEF, работает ли Китаева в галерее, поскольку это «конфиденциальная информация». Представитель музея отметил, что Китаева «точно не работает» советником директора по связям с общественностью.

Летом прошлого года соратники Навального заявили, что семья Китаевой якобы владеет недвижимостью в центре Москвы и на Рублевке стоимостью почти 2 млрд руб. В материале также утверждалось, что Китаева продолжала отдыхать в Европе после начала военной операции на Украине, несмотря на включение ее в канадский список санкций.

«Богатейший силовик»

По сумме заработанного в 2018 году Forbes поместил семью Иванова (тогда он был женат на Захаровой) на первое место в своем рейтинге богатейших силовиков России. Совокупный доход зама Шойгу и его супруги составил тогда 136,7 млн руб., самого Иванова ― 13,6 млн руб.

В 2019 году Иванов задекларировал 14,2 млн руб. личного дохода, квартиру площадью 44 кв. м, автомобили Chevrolet Suburban, Mercedes-Benz, ЗИС 110, грузовик Ford Transit и три мотоцикла ― Triumph, М72 и MV Аgusta.

Жена Иванова в тот год указала доход в размере 8 млн руб., а также квартиру площадью 300 кв. м, автомобили Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла Harley-Davidson. В пользовании одного из детей Иванова находилась квартира в Мексике, говорилось в декларации.

Начиная с 2021 года Минобороны перестало публиковать данные о доходах заместителей Шойгу в соответствии с законом «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». Сведения о них также исчезли из деклараций за 2017-2019 годы, обращал внимание РБК.

После заключения Иванова под стражу суд арестовал все имущество и активы замминистра, его бывших жен, пятерых родных и приемных детей в целях обеспечительных мер на случай признания чиновника виновным.

По данным Shot, в материалах дела Иванова его фактическим местом проживания указан особняк в клубном поселке «Раздоры-2» на Рублево-Успенском шоссе. По кадастру владельцем участка указана Российская Федерация.

Площадь трехэтажного коттеджа составляет 1 тыс. кв. м, пишет телеграм-канал. Внутри есть четыре спальни, пять туалетных комнат, три гостиные, камин, кинотеатр, терраса с зоной барбекю и открытая веранда с зоной отдыха, описывает Shot. На участке также есть гостевой дом площадью 445 кв. м.

Baza пишет, что Иванов и Захарова жили в особняке по адресу Чистый переулок, 4. По одной из версий исследователей творчества Михаила Булгакова, писатель «поселил» в подвале этого особняка Мастера из романа «Мастер и Маргарита». Как утверждает Baza, особняк записан на водителя Захаровой Станислава Кузнецова.

У Иванова также есть пятикомнатная квартира на Поварской улице Москвы стоимостью в полмиллиарда рублей и «дальняя дача» в Тверской области на берегу Волги, пишет «Коммерсант».

Дом площадью около 3 тыс. кв. м расположен на участке площадью почти 20 га. По данным издания, собственником земли является компания «Высокий берег», владельцы которой ― арестованный вместе с Ивановым Сергей Бородин и аффилированная с «Олимпситистроем» компания «Оборонспецстрой».

Конфликт с Пригожиным

«Царьград» утверждает, что погибший основатель ВЧК «Вагнер» Евгений Пригожин якобы «неоднократно жестко критиковал» Иванова в присутствии Путина и называл его «казнокрадом». Иванов же после смерти Пригожина «активно занимался судьбой материальных активов главы ЧВК».

В ноябре 2023 года телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» писал со ссылкой на источник, что Иванов якобы требовал от сына Пригожина Павла передать контроль над нефтегазовыми месторождениями в Сирии и алмазными месторождениями в ЦАР, которые контролируются ЧВК «Вагнер», в обмен на выплаты бойцам и выдачу им удостоверений ветеранов боевых действий.

Журналист Алексей Венедиктов* после ареста Иванова сообщил, что чиновник «вступил «в тяжбу» с другими силовиками за наследство Пригожина» в Африке. Политконсультант Игорь Димитриев утверждает, что якобы именно Иванов «выкорчевывал бизнес Пригожина».

В телеграм-канале «Разгрузка Вагнера», который связывали с Пригожиным, после ареста Иванова появился пост с «огромной благодарностью» главе СК Александру Бастрыкину «от имени ЧВК “Вагнер”». Канал назвал зама Шойгу «коррупционером государственного масштаба» и заявил, что с его арестом «была пресечена утечка из государственной казны огромных материальных средств».

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов