Певец из Австрии JJ (настоящее имя Йоханнес Питч) с песней Wasted Love победил в финале музыкального конкурса «Евровидение», прошедшего 17 мая в швейцарском Базеле. Результаты опубликованы на официальном сайте мероприятия.

Австрийский исполнитель набрал в сумме 436 баллов: 258 от национальных жюри и 178 — от зрителей. Максимальные 12 баллов Питч получил от жюри восьми стран: Бельгии, Финляндии, Германии, Ирландии, Латвии, Нидерландов, Норвегии и Швеции. Таким образом, следующий конкурс «Евровидение» в 2026 году пройдет в Австрии.

Второе место заняла израильская певица Юваль Рафаэль, выжившая в результате нападения ХАМАСа на участников и посетителей музыкального фестиваля Nova 7 октября 2023 года. Рафаэль и ее песня New Day Will Rise получили в сумме 357 баллов. По результатам зрительского голосования (297 баллов) она обошла всех остальных конкурсантов, включая победителя. Национальные жюри присудили Рафаэль всего 60 баллов.

Представитель Эстонии Томми Кэш, занявший третье место, уступил израильской участнице с разницей всего в один балл. Его песня Espresso Macchiato также набрала больше баллов по результатам зрительского голосования, чем композиция JJ — 258 (всего 356 баллов, из них 98 — от жюри).

Шведская группа KAJ с песней Bara bada bastu, которая считалась одним из фаворитов, но заняла лишь четвертое место, тоже получила от зрителей больше баллов, чем австрийский певец (всего 321 балла: 195 — от зрителей, 126 — от жюри).

Украину на «Евровидении» представляла группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Она заняла девятое место, получив в сумме 218 баллов (158 — от зрителей, 60 — от жюри). Ни одно из национальных жюри не присудило Украине высший балл.

Россия после начала военной операции на Украине не участвует в «Евровидении».

Вдохновлялся Анной Нетребко: что известно о победителе

24-летний Йоханнес Питч обеспечил Австрии первую победу на «Евровидении» с 2014 года, когда конкурс выиграл травести-певец Томас Нойверт, выступающий под псевдонимом Кончита Вурст. JJ рассказал, что получил от Вурст «множество советов» перед полуфиналом и финалом «Евровидения».

«Кончи — моя мать. Я бы умер за нее. Она показывает мне, что независимо от того, кто ты, ты важен и любим», — отзывался Питч о предыдущем австрийском победителе.

Себя JJ также причисляет к ЛГБТ*. В одном из интервью певец назвал себя «голосом квир-сообщества Австрии».

Питч родился в Вене в 2001 году и вырос в Дубае, где его отец основал компанию. Мать исполнителя филиппинка. JJ владеет немецким, английским и тагальским языками, изучал арабский и французский.

Певец обладает контратенором — редким и самым высоким из мужских оперных голосов. Он выступает в Венской государственной опере, а также изучает классическую музыку в Венском частном университете музыки и искусств.

В числе своих любимых исполнителей JJ называл российскую оперную певицу Анну Нетребко, поп-див Мэрайю Кэри, Уитни Хьюстон и Селин Дион. При создании песни Wasted Love, которая сочетает в себе оперу и электронную танцевальную музыку, Нетребко и Мария Каллас стали образцами для подражания в оперной части, Кэри и Ариана Гранде — в поп-части, объяснял JJ.

Восхищение Анной Нетребко стало поводом для критики австрийского певца со стороны Украины. Перед финальными выступлениями на «Евровидении» украинские СМИ публиковали списки исполнителей, за которых зрителям «лучше не голосовать» из-за «неоднозначных связей с Россией», и включили туда JJ. В итоге Украина присудила ему семь баллов — шесть от зрителей и один от жюри.

«РБК-Украина», NV.ua и другие украинские издания пишут, что после победы на конкурсе Питч предположительно поблагодарил Нетребко, но ему выключили микрофон, «поэтому этот момент для многих остался незаметным».

«Всех поблагодарил: Европу, семью, друзей и вдохновительницу», — сказал украинский комментатор трансляции «Евровидения» Тимур Мирошниченко.

Анна Нетребко была доверенным лицом Владимира Путина перед президентскими выборами 2012 года. В 2014 году она пожертвовала 1 млн рублей Донецкому национальному театру оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко. Украинские СМИ также припоминают Нетребко общую фотографию с экс-спикером парламента Новороссии Олегом Царевым и флагом ДНР. В 2022 году Нетребко осудила военную операцию на Украине, уехала из России и с тех пор не выступала в стране. Певица живет в Австрии, выступает в Вене, Берлине, Лондоне. Несмотря на позицию Нетребко, европейские оперные театры подвергаются критике за сотрудничество с ней. «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке и Баварская государственная опера прекратили работать с Нетребко после начала военной операции.

Каких еще участников «Евровидения» обвинили в связях с Россией

Помимо JJ, в черные списки украинских СМИ попали представители Эстонии, Армении, Грузии и Ирландии. «24 канал», объясняя, почему украинским зрителям не стоит голосовать за певца из Эстонии Томми Кэша, поставил ему в вину посещение Крыма в 2021 году, «оправдание действий россиян» и «желание полететь в Москву», упомянутое в одной из песен.

Украинское издание Telegraf заявило, что Кэш «пропагандирует ностальгию за СССР, высказывался “за мир”, его номер ставила россиянка». Kiev Independent отмечает, что после начала военной операции Кэш отменил концерты как на Украине, так и в России, но его ответ на боевые действия «некоторые посчитали неопределенным».

Кэш ранее сотрудничал с российской группой Little Big, участники которой покинули Россию в 2022 году. Фронтмен группы Илья Прусикин** внесен в реестр иноагентов.

Участницу «Евровидения» из Ирландии Еmmy украинские СМИ предложили игнорировать при голосовании из-за того, что соавтором ее песни Laika Party стала уроженка Башкирии Лариса Тормей, более 20 лет живущая в Ирландии. Сам трек посвящен собаке Лайке, которую СССР запустил в космос в 1957 году.

Представительницу Грузии Мариам Шенгелию украинские СМИ обвинили в выступлении на концертах в поддержку партии «Грузинская мечта», которую в публикациях называют «пророссийской». Шенгелия не прошла в финал «Евровидения».

Певца из Армении Паргева Варданяна (Parg), который вырос и получил образование в Волгограде, украинские СМИ призвали бойкотировать из-за выступлений в России после 2022 года.

* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России

** внесен Минюстом России в реестр иноагентов