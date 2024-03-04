Более 40 стран потребовали провести независимое международное расследование смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального в исправительной колонии №3 на Ямале, передает французское издание Le Figaro. С соответствующим призывом выступила представитель Евросоюза (ЕС) в международных организациях, посол Лотте Кнудсен.

Всего к заявлению присоединились 43 государства. Среди них 27 стран ЕС, а также еще 16 стран, включая США, Канаду, Великобританию и Украину. Выступая от их имени на 55-ой сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве, Кнудсен назвала смерть Навального «шокирующей и неожиданной», а также заявила, что это еще один печальный «признак усиливающегося и систематического притеснения в России».

«Россия должна позволить провести независимое и прозрачное международное расследование обстоятельств его [Навального] внезапной смерти», — сказала она.

Кнудсен добавила, что государства, от лица которых ей довелось выступать, «возмущены смертью российского оппозиционного политика Алексея Навального, основная ответственность за которую лежит на президенте Путине и российских властях».

Кроме того, представитель Евросоюза призвала Россию освободить политических заключенных, среди которых правозащитники, журналисты, антивоенные активисты, а также «создать безопасную среду для политической оппозиции».