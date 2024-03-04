Более 40 стран потребовали провести независимое международное расследование смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального в исправительной колонии №3 на Ямале, передает французское издание Le Figaro. С соответствующим призывом выступила представитель Евросоюза (ЕС) в международных организациях, посол Лотте Кнудсен.
Всего к заявлению присоединились 43 государства. Среди них 27 стран ЕС, а также еще 16 стран, включая США, Канаду, Великобританию и Украину. Выступая от их имени на 55-ой сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве, Кнудсен назвала смерть Навального «шокирующей и неожиданной», а также заявила, что это еще один печальный «признак усиливающегося и систематического притеснения в России».
«Россия должна позволить провести независимое и прозрачное международное расследование обстоятельств его [Навального] внезапной смерти», — сказала она.
Кнудсен добавила, что государства, от лица которых ей довелось выступать, «возмущены смертью российского оппозиционного политика Алексея Навального, основная ответственность за которую лежит на президенте Путине и российских властях».
Кроме того, представитель Евросоюза призвала Россию освободить политических заключенных, среди которых правозащитники, журналисты, антивоенные активисты, а также «создать безопасную среду для политической оппозиции».
- Алексей Навальный умер в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе 16 февраля. Как сообщили в местном УФСИН, политику стало плохо после прогулки, и он потерял сознание. Также сообщалось, что врачам не удалось его спасти. В официальном заключении, выданном его матери, указано, что смерть наступила от естественных причин. При этом, незадолго до смерти, соратники Навального выходили с ним на связь, и на здоровье он не жаловался.
- Европарламент принял резолюцию по факту гибели Навального и возложил вину за смерть оппозиционера на российские власти, в том числе президента Владимира Путина. В резолюции также указано, что «ответственность за смерть [Навального] лежит на российском государстве и, в частности, на президенте Владимире Путине, который должен быть привлечен к ответственности».
- Вдова оппозиционера Юлия Навальная заявила, что считает виновным в гибели своего мужа президента России, и пообещала продолжить дело оппозиционера.
- Алексея Навального похоронили 1 марта в Москве на Борисовском кладбище. Проститься с политиком пришли политические деятели и простые граждане. Даже спустя несколько дней возле кладбища наблюдались километровые очереди из тех, кто также хотел возложить цветы на могилу Навального и почтить его память.