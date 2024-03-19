Более половины российских врачей сообщили о том, что им не хватает зарплаты на покрытие базовых потребностей — оплаты еды, жилья и лечения. Об этом свидетельствует опрос, проведенный с 11 по 18 марта профессиональным сообществом «Врачи РФ» (есть в распоряжении RTVI). В опросе приняли участие 2030 врачей различных специальностей со всей России.

57,5% опрошенных врачей сообщили, что заработной платы им не хватает на еду, оплату жилья и лечения. При этом 78,9% медиков работают более, чем на одну ставку, чтобы обеспечивать себе удовлетворительный уровень жизни.

Согласно опросу, 32,7% врачей работают на ставку в 20-40 тыс. руб., еще 33,6% — на ставку 40-60 тыс. руб. О самых низких зарплатах — до 20 тыс. руб. — чаще всего сообщают терапевты, педиатры, а также акушеры и гинекологи. Чаще всего такие зарплаты, согласно результатам опроса, встречаются в Ростовской, Нижегородской и Ивановской областях. На зарплаты от 20 до 40 тыс. руб. чаще всего жалуются медики из Нижегородской, Московской, Свердловской, Ростовской областей и Краснодарского края.

22,6% российских врачей, работающих в государственных клиниках, получают от 60 до 80 тыс. руб. в месяц с учетом всех подработок, дежурств и дополнительных ставок. Еще по 20% опрошенных сообщили, что их ежемесячный доход составляет 40-60 тыс. руб. и 80-100 тыс. руб.

По данным Росстата, по итогам первого полугодия 2023 года средняя зарплата врача в России составила 105,5 тыс. руб. Однако, согласно результатам опроса, с учетом всех подработок более 100 тыс. руб. получают только порядка 24% российских врачей.

Треть медиков (33,7%) считают справедливой зарплатой для врача ставку в 100-150 тыс. руб. При этом такую зарплату на одном месте работы получают только 3,5% опрошенных. Еще 23,9% считают, что врачи должны получать от 80 до 100 тыс. руб.

Самые большие зарплаты — 150-200 тыс. руб. — в основном получают московские врачи, а также врачи некоторых специальностей на Камчатке, в Хакасии, Мурманской области и Алтайском крае. Зарплаты в 100-150 тыс. руб. также преимущественно получают столичные медики, а также врачи из Санкт-Петербурга и Свердловской области; чаще всего — анестезиологи и психиатры.

В Министерстве здравоохранения не стали комментировать данные опроса, а также не предоставили информацию о том, сколько российских врачей, по их данным, получают заявленную Росстатом зарплату. В ведомстве сообщили RTVI, что в 2022 году средняя заработная плата врачей увеличилась на 199% по сравнению с 2012 годом. «Вопросы оплаты труда медицинских работников остаются для отрасли здравоохранения приоритетными», — подчеркнули в Минздраве.

При этом в министерстве сообщили, что работают над снижением разрыва в зарплатах медработников как в разных регионах, так и внутри одного региона. Для этого было принято постановление правительства от 1 июня 2021 года №847 «О реализации пилотного проекта в целях утверждения требований к системам оплаты труда медицинских работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения». Его применение сначала опробуют в семи субъектах.

«Реализация пилотного проекта запланирована на 2025 год и позволит решить одну из ключевых задач новой системы оплаты труда — снижение межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации заработных плат медицинских работников. По итогам пилотного проекта будут приниматься решения относительно распространения требований к на остальную территорию страны», — заявили в Минздраве.