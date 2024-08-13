Российский Красный Крест (РКК) открыл отдельную горячую линию “в связи с огромным количеством обращений по розыску граждан”, которые не выходят на связь с родными после атаки ВСУ на Курскую область. Об этом RTVI сообщила руководитель отдела РКК по восстановлению семейных связей Дарья Меркулова.

По ее словам, за два дня к ним поступило более тысячи заявок на розыск людей, больше всего — из Курска. В РКК в основном обращаются люди, которые находятся в безопасной обстановке, — звонят и спрашивают, есть ли информация об их родственниках из приграничных сел, деревень и городов.

По данным местного отделения поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт”, самому маленькому пропавшему в ходе вторжения ВСУ в Курскую область — 11 месяцев, самому старшему — 101 год. По данным МЧС, из приграничных сел, деревень и городов Курской области выехало более 75 тысяч человек. За прошедшие сутки из приграничных районов самостоятельно и организованными колоннами выехали еще свыше 2 тысяч человек.

Возле отделения РКК царит суета: под дождем туда-сюда бегают волонтеры и сотрудники, расспрашивают людей, которые не могут найти своих близких.

Рядом на автобусной остановке висят объявления: “Ищете родных, с которыми потерян контакт? Вас могут искать ваши близкие? Горячая линия Российского Красного Креста: 8 800 250 56 29”. Также заявку на розыск можно подать онлайн через сайт РКК или у волонтеров в региональных отделениях организации.

Дарья Меркулова возглавляет отдел по восстановлению семейных связей в курском РКК. Она рассказала, что люди могли эвакуироваться не только в Курск, но и в другие регионы России, поэтому “искать их нужно по всей стране”.

“Заявки на розыск принимаются исключительно от близких родственников”,— объясняет Меркулова. Дальше сотрудники берут у заявителя согласие на обработку персональных данных, регистрируют его обращение и сверяют со списками, которые у них уже есть. Затем направляют информацию в разные ПВР, где может находиться разыскиваемый человек. Поступающие заявки обрабатываются дистанционно.

Физическим розыском представители РКК не занимаются и в места, где идут бои, не выезжают. С сегодняшнего дня в организацию специально взяли нового сотрудника для работы с заявками на розыск людей, поданными после вторжения ВСУ в Курскую область.

К Дарье подходит мужчина с листами бумаги, на которых большими буквами напечатано «ИЩУ РОДИТЕЛЕЙ». Там же размещены фото разыскиваемых и данные о том, когда и где они перестали выходить на связь. “Можете здесь где-нибудь повесить, пожалуйста?” — просит он. Мужчина заметно нервничает, параллельно разговаривает с кем-то по телефону, протягивает Дарье свои объявления и удаляется. С прессой общаться отказывается, бросая на бегу: “Никаких сюжетов. Российских журналистов ненавижу”.

Покинувшие свои дома жители Курской области приходят в РКК не только заявить о поиске родных, но и за гуманитарной помощью — едой, одеждой. На улице у входа, как в магазине, на вешалках висят джинсы и рубашки, рядом в контейнерах сложены детские кофточки.

Две старушки в платках, которые ковыляли туда-сюда вдоль вешалок, вдруг узнают друг друга, начинают обниматься и плакать. Около выдачи пакетов с гумпомощью стоит отец, прижимая к себе маленькую дочь в голубой шапочке. Рядом, прислонясь к стене и закрывшись черным капюшоном, на коробке отдыхает местный житель — он приехал сюда помочь с разгрузкой гуманитарки.

Двое парней в спортивных костюмах держат набитые пакеты с символикой РКК. Они — братья, ждут маму, пока та пытается найти им теплые вещи. Их семья из семи человек живет в неотапливаемом доме, ночами там холодно. “Нас приютили на даче. У нас есть соседи, сосед наш через знакомых как-то договорился, и нам дали дачу прожить”, — объясняет белокурый Сергей. Он недавно окончил школу и хочет поступать в курский колледж.

Они с родными выехали из села Черкасское Поречное (Суджанский район Курской области) 6 августа после начала атаки ВСУ. Вещей с собой Сергей “особо не брал”, потому что “раньше оно тоже так было”.

“С пятого на шестое <августа 2024 года> начиналось, в три ночи начали беспилотники летать. Утром поехал на работу и смотрю — что-то большое количество машин появляется в Судже, гражданские машины. Потом начали уже из РСЗО или что-то там это… бить. Даже не ожидалось, что оно так будет. Как всегда бывает — по три снаряда прилетит и всё. А в тот момент как-то не ожидалось, что прям так. Вся Суджа горела. Проезжали, вся Суджа в дыму”, — рассказывает Сергей.

Подходит его мать Светлана — с пустыми руками, говорит: теплых вещей не нашла. “Нужен дом… Не могу никак на мать инсулин найти, заканчивается”, — жалуется женщина. Вместе с ними из села эвакуировался сосед, сейчас он живет рядом с дачей “в вагончике”. “Его мать парализована вообще лежит, отец после двух инсультов еле ходит”, — рассказывает она.

Татьяна Акиншина