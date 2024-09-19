В странах Европы, Северной Америки и Азии распространяется новый вариант СOVID-19 под названием XEC. Скорее всего, он будет основным в мире во время предстоящего зимнего сезона и с запозданием может добраться до России, рассказал RTVI вирусолог, адъюнкт-профессор университета Джорджа Вашингтона и Мэрилендского университета Константин Чумаков.

Что представляет собой вариант ковида XEC

Про новый вариант коронавируса пока известно не особенно много, сообщил ученый: XEC был зафиксирован в Германии в июне и стал расходиться в основном по Европе, затем появился в Америке. Пока он не стал доминирующим, отметил Чумаков, но рано или поздно вытеснит старый вариант.

По словам вирусолога, пока нет никаких оснований думать, что XEC представляет опасность.

«Симптомы у него такие же, ничего особенного он из себя не представляет, просто другой вариант вируса, вот и все. Это как бы правнук того знаменитого “омикрона”, который три года назад был. Идет эволюция одного и того же вируса, он меняется постепенно, но принципиально не отличается», — пояснил Чумаков.

Для сравнения он привел в пример вирусы гриппа, которые точно так же мутируют, и для обычных людей нет разницы, какой вариант является основным.

«Это имеет значение только для профессионалов, которые должны отслеживать, не пора ли вакцину обновлять, когда вирус изменяется до такой степени, что вакцина становится не очень эффективной», — сказал Чумаков.

В случае со штаммом XEC пока нет оснований готовиться к обновлению вакцин, так как никаких нет данных, что вакцина не работает против него, пояснил ученый.

Считается, что симптомы ковида, вызванного XEC, не отличаются от типичных проявлений простуды или гриппа: температура, боль в горле, кашель, потеря обоняния и аппетита, ломота в теле, утомляемость, пишут BBC News и The Independent. Аналитик данных по COVID-19 Майк Хани написал в соцсети X, что новый штамм зафиксирован у сотен пациентов в 27 странах Европы, Северной Америки и Азии. По его словам, особенно «мощный рост» распространения XEC наблюдается в Дании и Германии.

Более заразный, вызовет свою волну заболеваемости

Как рассказал Чумаков, новый вариант возбудителя COVID-19 по определению становится более заразным, чем прежние. Но это зависит не столько от него самого, сколько от того, что старому варианту уже не так просто распространяться в популяции, поскольку приобретен иммунитет к нему.

«Когда возникает новый вариант, который чуточку изменил свои иммунологические антигенные свойства, а старый вирус всю популяцию заразил, тогда ему легче распространяться, чем старому варианту. Вот, собственно, так оно и происходит, такими волнами, как и с гриппом. Эти волны будут продолжаться до бесконечности», — заявил Чумаков.

Когда ковид XEC может добраться до России

По словам Чумакова, сокращение трафика между Россией и Западом «помогает» от завоза и распространения нового варианта ковида.

«Но все равно многие люди ездят через Турцию, через Армению, поэтому, конечно, могут завезти. Скорее всего, это будет с каким-то запозданием, но то, что он рано или поздно дойдет, мне кажется, можно достаточно уверенно говорить», — считает ученый.

Пока трудно предсказать, станет ли XEC основным в России, продолжил он, потому что может возникнуть и распространиться другой вариант коронавируса внутри страны или в том же Китае, который пересекающие границу люди «привезут» в Россию.

Как защититься от нового варианта COVID-19

Те варианты вакцин, которые сейчас существуют против ковида, работают и против нового варианта, защищая от тяжелой болезни, уверен Чумаков. Он отметил, что вакцины предотвращают не само заражение, а тяжелую болезнь.

«Вообще, ковидные вакцины, они довольно широкого спектра действия. Вакцина не предотвратит от заражения — вы, возможно, поболеете, но легко, но самое главное, что вы не заболеете тяжело и не умрете. Для этого вакцина и делается», — указал Чумаков.

Вирусолог пояснил, что от заражения предотвращают антитела, а от тяжелой болезни — клеточный иммунитет, так называемые T-клетки.

«Вирус не очень меняется в этом плане. Старые вакцины вполне хорошо работают от тяжелой формы болезни. Поэтому для тех, кто особенно переживает, у кого какие-то проблемы со здоровьем, конечно, имеет смысл перед зимним сезоном еще раз привиться», — посоветовал Чумаков.