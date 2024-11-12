Телеведущий, народный артист России Юрий Николаев находится в больнице с воспалением легких в состоянии средней тяжести. Об этом он рассказал РИА Новости. Накануне телеграм-каналы сообщали, что ведущий попал в реанимацию после обморока.

«Да, я лежу в больнице, самочувствие средней тяжести, будем надеяться на лучшее», — сказал Николаев.

В разговоре с «Известиями» телеведущий заверил, что прекрасно себя чувствует, однако назвал болезнь «тяжелой».

«Болезнь тяжелая. Будем надеяться на лучшее», — сказал ведущий.

Николаев также сообщил News.ru, что «простудился» и теперь ему «придется отлежаться», но в настоящий момент он уже идет на поправку.

«К сожалению, попал в больницу. Но иду на поправку. Сейчас чувствую себя нормально. Спасибо за беспокойство и передаю всем привет», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

О госпитализации ведущего написал вечером 11 ноября «112». По данным телеграм-канала, Николаеву стало плохо, он упал в обморок, после чего был экстренно доставлен в одну из столичных клиник с высокой температурой, где его отправили в реанимацию. В ходе комплекса обследований врачи исключили инфаркт и инсульт.

Утром 12 ноября телеграм-канал Baza сообщил об улучшении состояния телеведущего. По уточненным данным, после резкого снижения давления у Николаева в квартире на Саввинской набережной 9 ноября родственники вызвали врачей, однако ведущий отказался от госпитализации.

Когда Николаев вновь почувствовал слабость и потерял сознание 10 ноября, его племянница вызвала скорую, которая отвезла народного артиста в одну из столичных больниц. По ее словам, Николаев идет на поправку и находится в хорошем настроении.

«Попросил передать всем большой и пламенный привет», — приводит слова родственницы ведущего Baza.

При этом, по информации телеграм-канал, Николаев продолжает находиться в отделении реанимации, рассматривается вопрос о его переводе в кардиологическое отделение.

Как пишет Mash, с аналогичной проблемой телеведущий столкнулся в 2019 году, когда получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы лица и коленных суставов в результате потери сознания.

Причиной резких скачков давления у Николаева также могут быть последствия перенесенных операций, связанных с онкологическими заболеваниями или с невралгией тройничного нерва, отмечает Mash.