Польша и Румыния не намерены расширять транзит украинского зерна через свою территорию, несмотря на проблемы с экспортом из-за продолжающихся атак на суда и портовую инфраструктуру в Чёрном море. Об этом сообщает Politico.

Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий на этой неделе приехал в Брюссель, чтобы обратиться к коллегам из стран Евросоюза за помощью. Киеву необходимо увеличить объемы перевозок сельскохозяйственной продукции через Европу, а также получить €1,1 млрд на компенсацию возросших транспортных расходов.

По словам Высоцкого, без дополнительной поддержки украинские фермеры, испытывающие нехватку средств, могут не справиться с подготовкой к следующему посевному сезону.

«Это очень, очень важно», — заявил министр в интервью Politico.

Однако Польша и Румыния, располагающие важной транспортной инфраструктурой для вывоза украинской продукции, не готовы существенно увеличивать пропускную способность своих маршрутов.

«Интересы наших собственных фермеров остаются приоритетом», — заявил министр сельского хозяйства Румынии Барна Танчос.

По его словам, избыток украинского зерна в сочетании с низким уровнем воды в Дунае уже создает чрезмерную нагрузку на румынские порты и мешает местным сельхозпроизводителям продавать свою продукцию.

Ситуация демонстрирует противоречие между стремлением ЕС поддерживать Украину и внутренними экономическими интересами стран объединения. Украина входит в число крупнейших мировых производителей зерна, а ее сельскохозяйственная продукция создает конкуренцию европейским фермерам. Еще до нового обострения ситуации в Черном море Польша, Словакия и Венгрия вводили запреты на импорт украинского зерна.

По оценке Высоцкого, сейчас через европейские железнодорожные, автомобильные и речные маршруты удается вывезти менее половины украинского аграрного экспорта. Если блокада продолжится, в стране в этом году могут остаться до 35 млн тонн продукции.

Румыния пытается оптимизировать логистику. В прошлом месяце Бухарест подписал с Киевом меморандум о взаимопонимании, предусматривающий упрощение пересечения границы и развитие железнодорожного сообщения. При этом Танчос подчеркнул, что быстро увеличить возможности транспортной системы не получится.

«Все понимают, что мы не можем удвоить количество поездов, мы не можем удвоить пропускную способность дорог, железных дорог и портов. Такова реальность», — сказал он.

В Польше также не планируют менять существующую инфраструктуру ради увеличения перевозок. Представитель министерства инфраструктуры страны Анна Шуманская заявила, что ведомство не собирается принимать меры для расширения транзита украинской сельскохозяйственной продукции.

В Евросоюзе при этом не исключают совместных действий. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен заявил журналистам, что проблему необходимо решать, в том числе с учетом рисков для глобальной продовольственной безопасности. Однако конкретных обязательств он не озвучил.

Последствия кризиса могут выйти далеко за пределы Европы. Согласно недавнему докладу Совета по международным отношениям (CFR), сокращение экспорта России и Украины способно затронуть более 17% мировой торговли зерном.

Авторы доклада предупреждают, что число людей, столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия из-за нового кризиса в Черном море, может превысить совокупные потери на поле боя в российско-украинском конфликте.