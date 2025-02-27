Законопроект Минэкономразвития об удвоении количества допустимых переработок усилит эксплуатацию сотрудников и вряд ли будет принят. Такое мнение высказала RTVI член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб.

Депутат напомнила, что ранее законопроект уже не прошел согласование в Государственно-правовом управлении (ГПУ) администрации президента. Именно нормы по сверхурочной работе вызвали там самую острую критику, сообщал источник РБК, знакомый с обсуждением.

Как отметила Бессараб, сейчас переработки не могут превышать 120 часов в год, при этом они оплачиваются в полуторном размере за первые два часа и в двойном — за последующие.

Минэкономразвития предлагает увеличить сверхурочные в два раза — со 120 до 240 часов — и оплачивать 120 часов в полуторном размере, а потом только начинать платить в двукратном, изложила депутат суть законопроекта.

«Здесь уже заложено некое лукавство. И, кроме того, если посчитать по производственному календарю рабочих дней на 2025 год, то это фактически девятичасовой рабочий день. На мой взгляд, это показатель усиления эксплуатации работающих, а никакой не порядок, в соответствии с которым можно работающему больше заработать», — указала Бессараб.

Она пояснила, что работодатель, как правило, сразу снижает тарифные часовые ставки. В результате получается, что «работник работает больше, а получает либо столько же, либо совсем незначительно, мало», отметила Бессараб. Таким образом, воспроизводство физических сил и здоровья «ложится, что называется, в угоду и экономическим показателям», рассудила депутат.

Этих показателей можно достигать другими путями, продолжила Бессараб. В высказываниях президента Владимира Путина о производительности труда никогда не звучат идеи увеличить количество рабочего времени и усилить эксплуатацию, обратила внимание глава думского комитета по труду и соцполитике.

«Он всегда говорит о том, чтобы модернизацию оборудования провести, автоматизацию процессов, роботизацию производства, цифровизацию всех возможных сопутствующих производственных процессов. В этом случае, конечно, производительность труда повышается без нагрузки на человека», — добавила собеседница RTVI.

Бессараб допустила, что несмотря на существующие возражения законопроект Минэкономразвития все же может быть внесен в Госдуму — «потому что продавить правительству, в общем-то, ничего не стоит».

«Но это как раз будет показатель отношения к трудящимся. <…> То, что предлагает Минэкономразвития, на мой взгляд, принимать нельзя. Когда сегодня нацпроект “Кадры” предполагает улучшение производственных показателей за счет переобучения, повышения квалификации, создания рабочих мест, на мой взгляд, Минэкономразвития работает не в тренде, оно идет против течения», — заключила Светлана Бессараб.

Удвоить переработки: мнения «за» и «против»

В декабре 2024 года РБК сообщил, что Минэкономразвития разработало изменения в Трудовой кодекс с целью повысить гибкость рынка труда в условиях дефицита кадров. Авторы рассчитывают, что предложенные меры не только облегчат бизнесу доступ к трудовым ресурсам при их нехватке, но и помогут сократить переток работников в самозанятые, пишет «Коммерсантъ».

Оценивая законопроект в беседе с RTVI, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов указал, что при дефиците кадров «из людей нельзя выжимать соки» — надо оптимизировать рынок труда, в том числе применяя искусственный интеллект.

«Есть у инициативы плюсы, есть у инициативы и минусы. Важно предоставить инструмент, но сохранить при этом принцип добровольности. <…> Когда работодатель требует, а работник не хочет, — это, конечно, и выгорание, и профзаболевание, или увольнение», — сказал депутат.

11 февраля часть положений законопроекта отклонили в администрации президента. По данным источников РБК, их сочли неприемлемыми с точки зрения соцзащиты граждан, другие инициативы были «развернуты в противоположном направлении», а некоторые — направлены на доработку. Собеседники агентства сказали, что работа над законопроектом продолжается, и что в администрации президента ждут доработанную версию с учетом замечаний.

26 февраля президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что правительство поддержало законопроект Минэкономразвития. Поправки еще предстоит согласовать в Кремле, добавил он.

Федерация независимых профсоюзов России и Конфедерация труда России раскритиковала предложения. Там сочли, что увеличение лимита сверхурочной работы приведет к злоупотреблениям со стороны компаний.