Бывший вокалист популярной группы Modern Talking Томас Андерс заявил, что не будет выступать в России до окончания СВО. Продюсер одного из сольных альбомов певца Владимир Ничипорук заявил RTVI, что для артиста это было тяжелое решение. Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Денис Майданов описал действия Андерса поговоркой «назло бабушке отморожу уши».

После начала СВО в марте 2022 года Томас Андерс (настоящее имя — Берндхант Вайдунг) назвал конфликт «отвратительным, кровавым и очень жестоким». Он отменил запланированный тур по России и сделал об этом официальное заявление для поклонников.

Недавно на ток-шоу «3nach9» артист подтвердил, что его позиция не изменилась: «Дело в том, что с тех пор я там [в России] не появлялся и не буду. Я не могу поддерживать что-то подобное и поэтому решил, что не хочу больше зарабатывать на этом деньги». По его словам, «в мире есть и другие замечательные страны» для выступлений. Певец пояснил, что готов давать концерты в США, Южной Африке, Юго-Восточной Азии и «других частях Европы» (помимо России).

«Назло бабушке отморожу уши»

Позиция Томаса Андерса напоминает поговорку «назло бабушке отморожу ушки», заявил RTVI певец и депутат Госдумы Денис Майданов. Он считает, что решение артиста вряд ли расстроило российских поклонников, зато ударило «по нему самому, его карману, его репутации в России».

«Артист повторяет путь европейских политиков, которые ввели санкции против России, от которых страдают экономики их государств и рядовые жители Европы. Вот и Томас Андерс по принципу “назло бабушке отморожу уши” делает не самый разумный поступок и заявление», — пояснил Майданов.

По его словам, если певец так «ратует за мир», то ему следовало бы отказаться от концертов в странах коллективного Запада, оказывающих военную помощь Украине и тем самым продлевающих боевые действия.

«Наша страна всегда открыта для друзей и для тех, кто желает ей добра. По моему мнению и логике вещей, данным решением Томас Андерс больше выступил за войну, нежели за мир, что говорит о его поверхностном понимании исторической и геополитической ситуации», — подчеркнул Майданов.

«Непростое решение»

Решение отказаться от концертов в России далось Томасу Андерсу непросто, ведь здесь у него «одна из самых крепких и любящих его фан-баз», заявил RTVI продюсер его сольного альбома Strong Владимир Ничипорук. Он отметил, что певец отказался и от выступлений на Украине.

«Он не хочет вступать ни там, ни там. Собственно, это и понятно — это европейская политика, он здесь — артист своей страны. Какую повестку их правительство диктует, такой он и придерживается. Он законопослушный гражданин, с уважением и с любовью относящийся к российским поклонникам и ждущий окончания всех военных действий», — пояснил выбор музыканта наш собеседник.

Ничипорук усомнился в том, что отказ от выступлений в России стал ударом по кошельку Томаса Андерса. «Он весьма обеспеченный и достаточно известный человек, выступающий на сцене больше 40 лет. Я думаю, что он давным-давно мультимиллионер, и для него сумма гонорара не имеет значения», — предположил продюсер.

Он также выразил надежду на то, что «разрядка, которая намечается и к которой мы идем», уже в ближайшее время — до конца 2025 года — позволит вновь проводить в России концерты западных звезд, включая Томаса Андерса.