Идея Первого канала воссоздать образ народного артиста СССР Вячеслава Тихонова с помощью искусственного интеллекта для нового проекта о Штирлице вызывает «большие опасения». Об этом сказала NEWS.ru дочь актера Анна Тихонова.

«Естественно, это вызывает большие опасения. Конечно, классику лучше не трогать. Так можно дойти до чего угодно, если не молодежь подтягивать под какие-то вещи важные, а спускаться на уровень все время ниже. <…> Так дойдем до ручки, все прилаживая к современности», — считает Тихонова.

Она отметила, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст не связывался с ней по поводу съемок нового фильма с «воссозданным» Вячеславом Тихоновым.

«Я пока даже не вникала в эту проблему, я не знаю точно, что он хочет делать. <…> Пока что я не могу положительно на это отреагировать», — сказала дочь артиста.

Константин Эрнст сообщил 4 ноября на международном симпозиуме «Создавая будущее», что Первый канал якобы ведет переговоры с дочерью Вячеслава Тихонова по поводу съемок нового проекта по повестям Юлиана Семенова о советском разведчике Маске Отто фон Штирлице (Максиме Исаеве).

По словам Эрнста, в течение года кастинг-директора «по всей стране» пытались найти «неизвестного нового актера» на роль Штирлица. Однако, по мнению гендиректора Первого канала, лучше Тихонова с этой ролью никто не справится. «К сожалению, все находки нами находками не были признаны. Поэтому мы решили воспользоваться взглядом в будущее», — сказал Эрнст.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предположила, что образ Тихонова, воссозданный с помощью искусственного интеллекта, разочарует зрителей. По ее мнению, это предосудительная идея с точки зрения морали. Вместо Тихонова «не хотелось бы увидеть муляж, куклу», добавила депутат.