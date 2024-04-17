Минфин сообщил о том, что планирует свернуть льготную ипотеку для айтишников уже в 2024 году. Программа, которая стартовала в середине 2022 года, занимает 1,5% в структуре ипотечных портфелей российских банков. RTVI узнал у депутатов, как IT-ипотека помогла России сохранить айтишников и почему теперь она больше не нужна.

Повышение процентной ставки по кредиту больно бьет по ипотеке, создает риски, потому что в бюджет заложена определенная сумма, рассказал RTVI зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин (СРЗП). Сейчас ставка — 16%, а кредиты выдают под 20—25%.

“Когда в два раза вырос масштаб льгот, то логично, что этой самой суммы хватает на меньший состав льготников. Соответственно, льготы приходится подрезать”, — объяснил депутат.

Семейную ипотеку в том или ином виде сохранят, уточнил Делягин. А вот IT-ипотеку вполне могут свернуть. В частности, о планах завершить программу для айтишников уже заявило Министерство финансов.

Что ждет IT-ипотеку

“IT-ипотека вводилась для того, чтобы остановить отток айтишников. Ну, как говорят, большинство айтишников уже вернулось. Мобилизация у нас не намечается, но дефицит кадров, правда, сохраняется по-прежнему, но льготная ипотека — это не самое главное, что удерживает их на рабочих местах”, — рассказал Делягин.

О том, что льготная ипотека для айтишников свою задачу выполнила, говорит и глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП). Кроме того, по его словам, программа создала определенные проблемы для финансовой системы.

“Многие айтишники работали в банках, и они не имели тех льгот, как те, кто работали в IT-компаниях. Соответственно, такой переток, в том числе, поэтому происходил из одной сферы в другую, что не очень рационально. Если уж льготы применять для айтишников, они должны работать во всех сферах. Но во многом программа сработала. Действительно наши айтишники, слава Богу, в том числе благодаря вот таким льготам предпочли работать на нашу экономику”, — сказал он.

Решение свернуть программу — преждевременное, полагает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева («Партия роста»). По ее мнению, льготная ипотека для айтишников по-прежнему остается вопросом конкуренции за кадры с другими странами.

“Там объем менее 100 тыс. кредитов, IT-ипотека не столь принципиальна для финансового баланса, но принципиальна, например, для удержания высококвалифицированных кадров в стране”, — уточнила она.

В целом ипотека для IT-специалистов, это вопрос работодателя, считает зампред комитета Госдумы по финрынку Аркадий Свистунов (ЛДПР). “Если работодателю нужно стимулировать какую-то группу работников, он будет вводить льготную ипотеку как часть социального пакета, корпоративную ипотеку”, — резюмировал он.