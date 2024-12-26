Народный артист РСФСР Михаил Боярский, который сегодня отмечает 75-летие, заявил RTVI, что все артисты достойны любви поклонниц. Так он прокомментировал результаты опроса «Дзена», согласно которому актер возглавил рейтинг крашей среди советских звезд у россиянок в возрасте 18—25 лет.

«Я предпочитаю, чтобы все поклонницы театрального и киноискусства любили всех актеров и не разделяли их по полочкам. Мне очень приятно, что они обратили внимание на меня, но, тем не менее, я обращаю внимание как раз на тех, кто не вошел. Потому что я считаю, что все артисты достойны самой высокой похвалы. Если это относится и ко мне, то я очень рад. С наступающим!» — сказал актер.

Как пишет издание «Большой город» со ссылкой на результаты опроса, Боярского назвали привлекательным 23% респонденток. Он обошел таких мэтров, как Владимир Высоцкий (11%), Олег Янковский (8%), Вячеслав Тихонов (7,9%), Василий Лановой и Юрий Гагарин (по 4%), Эдуард Хиль (3,5%) и Андрей Миронов (3%).

Больше всего девушкам в Боярском запомнилась его шляпа (30,6% опрошенных), роль д’Артаньяна в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» (18%), усы (16,5%), а также песня «Зеленоглазое такси» (16%).

Рейтинг самых красивых советских актрис, по мнению российских юношей, возглавила Наталья Варлей (13%). Также в списке оказались Лариса Гузеева (9,8%), Светлана Светличная (8,7%), Алиса Фрейндлих (6,3%), Людмила Гурченко (4%), Анастасия Вертинская (4%), Наталья Селезнева (4%) и Ирина Алферова (3%).

При этом большая часть россиян в возрасте 18—25 лет не имеет безусловных фаворитов среди советских звезд, уточняют аналитик «Дзена». Такой вариант ответа выбрала почти половина опрошенных юношей (42%) и около трети (27%) девушек.

Исследование проводилось в середине декабря в формате онлайн-опроса. В нем поучаствовали 1253 респондента в возрасте 18—25 лет из всех регионов России.