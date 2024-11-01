Британский словарь английского языка Collins Dictionary объявил прилагательное «brat» словом года 2024. Слово получило новое значение — «уверенное, независимое и гедонистическое отношение».

«Brat» стало одним из самых обсуждаемых слов в 2024 году благодаря выходу одноименного альбома британской певицы Charli XCX. Дословный перевод названия «brat» — «мерзавка» или «оторва». С этим словом стал ассоциироваться и лаймовый цвет пластинки (3570-C по шкале Pantone), который тоже теперь называют brat. Он использовался в коллекциях Prada, Gucci, в рекламных кампаниях Google и Burger King, а также в президентской кампании Камалы Харрис.

Collins Dictionary отмечает, что «brat» отражает современные тенденции, характеризующиеся неформальностью, непостоянством и небрежностью.

В числе претендентов на звание слова года также были «delulu» — нереалистичные ожидания, «brainrot» — погружение в низкокачественный контент, и «romantasy» — гибридный жанр литературы, сочетающий романтику и фэнтези. В 2023 году Collins Dictionary назвал словом года «ИИ» — аббревиатуру, обозначающую искусственный интеллект.