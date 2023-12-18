Комиссия РАН по борьбе с лженаукой подготовила третий в своей истории меморандум, в котором речь идет о вреде астрологии, обратил внимание RTVI. Почему надо бороться с этой практикой, чем она опасна и обратят ли внимание на этот документ клиенты астрологов, RTVI спросил у его авторов и профессиональных астрономов.

По данным опроса ВЦИОМа, примерно каждый седьмой россиянин доверяет гороскопам. На них чаще ориентируются молодые россияне в возрасте 18-24 лет, женщины, граждане, довольные своими доходами, жители села и городов-миллионников, а также проживающие в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (26% и 30%).

В меморандуме авторы подробно перечисляют причины, по которым астрология не может быть отнесена к науке. Так, в науке принято систематизировать и обобщать данные от независимых исследовательских групп, которые взаимно проверяют работу друг друга. В астрологии же выводы делаются субъективно, а принципы не основываются на обобщении научных исследований. Кроме того, астрология не соответствует важнейшему требованию научной методологии — поиску механизмов изучаемых явлений.

«В частности, парадоксален распространенный в астрологии тезис о важности именно момента рождения человека, а не, скажем, момента зачатия. Однако в астрологии не предпринимается даже попыток объяснения этих механизмов, не говоря уже об их проверке. Тем самым, астрология уклоняется от важнейшей задачи науки — поиска объяснения изучаемых явлений», — говорится в документе.

Астрология лишь постулирует связи между небесными и земными явлениями, но не предлагает методов проверки этих связей и не требует пересмотра заявляемых интерпретаций, если проверка дает отрицательный результат, отмечают авторы меморандума.

В документе приводятся результаты экспериментальных проверок предсказаний астрологов, которые неизменно давали отрицательный результат. Один из таких экспериментов проводился в Индии — 27 астрологов и целый астрологический институт не смогли доказать, что могут верно предсказывать уровень умственного развития школьников, опираясь на данные о времени и месте их рождения.

Члены комиссии РАН также привели ряд известных психологических феноменов, заставляющих не склонных к анализу людей доверять астрологии и даже испытывать потребность в распространении подобных идей. «Вера в астрологию может укрепляться ошибкой подтверждения — склонностью людей замечать факты, подтверждающие их взгляды, и игнорировать неугодные аргументы», — говорится в меморандуме.

Его авторы развенчивают основные аргументы, которые используют астрологи и их клиенты. Так, древность занятий астрологией не делает ее научной, как не служит древняя вера в эфир, телегонию или гомеопатию подтверждением научности этих практик. То, что у астрологов есть много постоянных клиентов, говорит лишь об их удовлетворении услугами, а не о научной корректности, отмечают ученые, сравнивая приверженность к астрологии пристрастием к курению и азартным играм.

В заключение документа авторы опровергают заблуждения о том, что астрология безобидна и может приносить пользу как разновидность психотерапии, что приверженцами астрологии были известные ученые, в том числе Иоганн Кеплер, и что астрологию реабилитируют в будущем, как произошло с генетикой и кибернетикой, притеснявшимися в СССР.

На основе этих аргументов авторы меморандума рекомендуют гражданам, в том числе чиновникам и политикам, не пользоваться услугами астрологов при принятии жизненно важных решений, образовательным организациям — отказаться от обучения астрологии, издательствам — от публикации астрологической литературы.

«Вообще я сначала не хотел заниматься этим меморандумом, мне казалось, что эти древние сказки не заслуживают нашего внимания… Но когда в октябре на круглом столе в думе завили, что четверть нашего населения принимают решения по гороскопу, я согласился с необходимостью меморандума, который мы решили написать еще четыре года назад», — рассказал RTVI председатель комиссии по лженауке академик Евгений Александров:

«Одна из трудностей при написании меморандума состояла в том, чтобы доказать, что это — лженаука, так как оказалось, что у астрологов и лженауки-то никакой нет. Нет никакой попытки это все обосновать, поэтому получается какая-то глупость. Мы приписываем им какие-то идеи и сами же их опровергаем».

По словам Александрова, большую часть работы по меморандуму сделали популяризаторы науки и научные журналисты Александр Панчин, Александр Соколов, Владимир Сурдин и Александр Сергеев.

«Я поддерживаю саму идею и сам документ, я всей душой за то, чтобы такие меморандумы писать и бороться с этой гнусной астрологией, — заявил RTVI академик РАН Анатолий Черепащук, научный руководитель Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова, принимавший участие в подготовке меморандума. При этом он посетовал, что документ получился слишком наукообразный:

«Дело в том, что читать его должны обыватели, которые в науке ничего не понимают. И главное для них, например, что группа академиков против. На Западе нобелевские лауреаты регулярно публикуют такого рода обращения — дескать, ребята, не поддавайтесь на мошенников. И это гораздо убедительнее для обывателя, для домохозяек, чем рассуждения о том, насколько обоснована или не обоснована астрология. Ведь всем здравым людям очевидно, что это — бред сивой кобылы».

Поддержал подготовку меморандума и член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований Анатолий Петрукович. «Поскольку этот документ общественный, он написан с учетом того, что его будут читать самые разные люди. Но на фоне того, что в последнее время с развитием всех этих онлайн-коучингов и людей, которые зарабатывают миллиарды чисто на разговорах, астрология в последние годы выглядит безобидным ковырянием в носу»:

«В меморандуме мне понравилась фраза, что астрология — это из области развлечений. Это элемент масскульта. Да, он имеет наукообразный характер, как нумерология, гадание по рукам и прочее. Когда на ведущих каналах телевидения обсуждается вопрос прогнозирования будущего, и там рядом с научными сотрудниками сидят астрологи с футурологами, это очень странно выглядит и ни к чему хорошему не приводит. Поэтому я был бы рад, если бы этот меморандум был прежде всего воспринят прессой».