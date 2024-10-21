Американская певица Бритни Спирс заявила, что вышла замуж за саму себя. В мае она официально развелась с третьим мужем — актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари.

В видеоролике, который 42-летняя артистка опубликовала 20 октября в Instagram*, она появилась перед камерой в свадебном платье под песню Стинга «Fields of Gold».

«Тот день, когда я вышла замуж за себя… Это может показаться нелепым или глупым, но я думаю, что это самый блестящий поступок, который я когда-либо совершала!!!» — написала она.

В другой публикации исполнительница показала поклонникам пустую церковь, не сопроводив изображение какими-либо комментариями.

Спирс также опубликовала видео, на котором она появилась в миниатюрном шелковом платье белого цвета и в солнцезащитных очках в белой оправе под песню Шерил Кроу «Run, Baby Run» в проходе частного самолета.

«Теркс и Кайкос (территория в Атлантическом океане — прим. RTVI), я иду», — говорилось в подписи к ролику.

Издание In Touch 18 октября написало о планах домработника певицы Пола Ричарда Солиза сделать предложение Спирс. Артистка познакомилась с ним в 2022 году. О том, что между Спирс и Солизом мог возникнуть роман, стало известно после новостей о расставании певицы с Сэмом Асгари. Фотографы неоднократно снимали пару вместе, а в одном из интервью сам Солиз назвал исполнительницу «феноменальной женщиной».

После публикации совместных фотографий Спирс и Солиза мать его пятерых детей Николь Мансилла заявила, что у мужчины в общей сложности девять детей, которым он не выплачивает алименты. Мансилла также обвинила Солиза в том, что он изменил ей со Спирс.

Поклонники были обеспокоены активностью Спирс в социальных сетях на фоне ее развода с Асгари. В одной из публикаций она рассказала, что «больше не может терпеть эту боль», а также пожаловалась на то, что «каким-то телепатическим способом получает так много сообщений» от друзей, что они «плавят» ее сердце.

«Я изображала сильную слишком долго, и мой инстаграм* может казаться идеальным, но это далеко от реальности, и я думаю, все мы это знаем!!! Я бы очень хотела показать свои эмоции и слезы, связанные с тем, как я на самом деле себя чувствую, но по какой-то причине я всегда должна была прятать свои слабости!!!» — писала звезда.

Она также признавалась, что если бы не вела себя как «стойкий папин солдат», то ее отправили бы ко врачам «на починку», в то время как сама она чувствует, что больше всего нуждается в семье и «безусловной любви».

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