Бракоразводный процесс американской поп-певицы Бритни Спирс и ее бывшего мужа, фитнес-тренера Сэма Асгари, окончательно завершился 2 декабря. Об этом сообщает People со ссылкой на суд Калифорнии.

Супруги достигли соглашения о разводе в мае 2024 года, но по закону штата между подачей заявления и окончательным решением суда о расторжении брака должно пройти полгода. «Бритни продолжает наслаждаться свободой и двигается дальше», — рассказал изданию источник из окружения певицы.

В октябре Спирс поделилась в соцсетях видео в свадебном платье, заявив, что «женилась на себе». Сейчас, по данным People, она старается уделять как можно больше времени своему 18-летнему сыну Джейдену. До этого СМИ сообщали о ее бурном романе с ее ландшафтным дизайнером Полом Солизом и связи ее экс-супруга с агентом по недвижимости Брук Ирвин.

Спирс и Асгари расстались в 2023 году, через 14 месяцев после заключения брака. До этого пара шесть лет провела вместе без регистрации отношений. Перед свадьбой певица сообщала в своих соцсетях, что пережила выкидыш. Инсайдеры рассказывали, что инициатором разрыва был Асгари, который выехал из их семейного дома, обвинив певицу в измене. Он же подал в суд заявление о разводе, указав в качестве причины непримиримые разногласия.

Портал TMZ утверждал, что перед свадьбой Спирс и Асгари подписали брачный контракт, по условиям которого в случае развода муж певицы должен был остаться практически ни с чем. По данным издания, после его выезда из их общего дома Бритни еще несколько месяцев оплачивала за него аренду. People сообщает, что развод прошел мирно, и брачный договор не оспаривался.

2 декабря Бритни Спирс исполнилось 49 лет. В 2023 году она выпустила автобиографию «Женщина во мне». Студия Universal Pictures уже приобрела права на экранизацию мемуаров. Режиссером фильма станет Джон М. Чу, автор картины «Злая» с Арианой Гранде, а продюсером выступит Марк Платт, работавший над лентами «Ла-Ла Ленд» и «Круэлла».