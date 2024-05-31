Политик Екатерина Дунцова* и правозащитница Марина Литвинович* планируют оспорить в суде решение Минюста о включении их в реестр «иноагентов». Об этом они заявили в разговоре с RTVI.

«Это решение было ожидаемо изначально, с президентской кампании. Не очень понятна логика принятия этого решения сейчас. В любом случае, мы будем оспаривать, смотреть основания для такого признания и работать дальше», — сказала Дунцова*.

Она сообщила, что продолжит работу по созданию политической партии. Как рассказала Дунцова, в регионах уже проходят собрания, посвященные этому вопросу. «Документы будем передавать Минюсту. Мой статус никак не отражается на процессе создания партии”, — отметила политик.

Литвинович* в свою очередь связала присвоение ей статуса иноагента с планами выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах в Мосгордуму.

«Меня признали иноагентом, потому что я собиралась баллотироваться на выборах в Московскую городскую думу, которые будут объявлены буквально через несколько дней — 5 июня», — пояснила она.

Литвинович* добавила, что планировала идти по седьмому округу, который включает в себя районы Сокол, Аэропорт и другие.

«Соответственно, меня признали иноагентом ровно для того, чтобы я на эти выборы не смогла пойти. Так что объяснение очень простое. Я буду оспаривать этот статус, безусловно», — заключила она.

Екатерина Дунцова*

В 2023 году Екатерина Дунцова* попыталась зарегистрировать инициативную группу для участия в президентских выборах. Однако Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала ей, сославшись на ошибки в документах. Политик назвала претензии в свой адрес «едва ли обоснованными».

После утверждения Верховным судом решения о недопуске Дунцовой* к выборам, она заявила о планах создать собственную партию, которая «транслировала бы одновременно ценности “за мир”, но при этом еще и отстаивала их».

В январе 2024 года Дунцова* подала документы для создания партии «Рассвет». В числе целей политического объединения, она назвала развитие местного самоуправления, возвращение доверия к институтам власти, а также отмену «ряда законов, которые нарушают права граждан», включая закон об иноагентах.

На этапе регистрации кандидатов для участия в выборах президента инициативная группа Дунцовой* выступила в поддержку Бориса Надеждина.

В начале мая в Подмосковье прошел учредительный съезд партии «Рассвет». На мероприятии присутствовали 148 человек в качестве представителей от 50 российских регионов, а саму Дунцову* избрали председателем объединения, писала «Независимая газета».

Как отметила Дунцова*, несмотря на отосланные приглашения, официальный представитель Минюста не присутствовал на съезде.

Марина Литвинович*

Марина Литвинович* — российский политик, политтехнолог, политолог, журналистка и правозащитница. В 1996-2002 годах она работала в «Фонде эффективной политики», а также участвовала в создании сайтов «Русский журнал», «Газета.Ru» и «Вести.Ru» и была сопредседателем праволиберальной партии «Союз правых сил» (СПС).

В 1999 году на нее было совершено покушение. В 2000 году Литвинович* занималась разработкой предвыборного сайта кандидата в президенты Владимира Путина.

В 2003 году правозащитница занимала должность заместителя главы избирательного штаба «СПС». В 2003-2004 году Литвинович* возглавила избирательный штаб Ирины Хакамады, а после президентских выборов вошла в состав организационного комитета движения «Свободная Россия»**.

В 2005 году Литвинович* руководила избирательным штабом писателя Виктора Шендеровича* на выборах в Госдуму. В 2006 году на нее было совершено повторное нападение.

В 2006—2008 годах Литвинович* сотрудничала с движением «Другая Россия» в организации «Маршей несогласных». В конце 2008 года она заняла пост исполнительного директора «Объединенного гражданского фронта». В 2009 году политика отстранили от должности из-за расхождений «с программными установками движения».

В 2010 году Литвинович* приняла участие в организации общественной кампании «Сахаровское движение». В 2017 году она сотрудничала с избирательным штабом кандидатки в президенты России Ксении Собчак, а спустя два года выступила инициатором акции в поддержку журналиста Ивана Голунова.

С 2019 по 2021 год Литвинович* входила в состав московской Общественной наблюдательной комиссии, где стала самым активным участником по числу посещений мест заключения. В частности, она встречалась с бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, журналистом Иваном Сафроновым и юристом Любовью Соболь*.

В 2020 году Литвинович* стала одним из организаторов кампании «Нет!», направленной против изменения Конституции. В 2021 году ее лишили статуса члена ОНК по решению суда. В том же году Литвинович* заняла четвертое место на выборах в Госдуму в качестве кандидата от партии «Яблоко».

В 2022 году правозащитница выступила против проведения Россией специальной военной операции на Украине.

*внесены Минюстом в список иноагентов

** внесена в список нежелательных организаций