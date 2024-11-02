Основатель и почетный председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили может стать следующим президентом Грузии. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов в программе RTVI «Что это было?»

«Я в своих публикациях еще от 2021 года и затем 2024-го, когда были то уходы, то возвращения Иванишвили, не исключал такого варианта. Может быть, может быть», — сказал эксперт.

После 2012 года фигура президента в Грузии не была центральной, обратил внимание Маркедонов.

«Про президента говорили — „оппозиционный президент”, про президента говорили — „перерезатель ленточек”, „церемониальный президент”», — пояснил он.

Маркедонов назвал «феномен оппозиционного президента» грузинским ноу-хау. Бидзина Иванишвили он назвал представителем другого национального феномена — «грузинского Дэн Сяопина» (Дэн Сяопин — бывший председатель ВКНПК Китая, запустивший процесс социально-экономических реформ в 1978 году. — Прим. RTVI).

«Если мы про него говорим, давай зададим простой вопрос — это кто? Это премьер-министр? Нет. Это президент? Нет», — порассуждал эксперт.

При этом Иванишвили играет важную роль, так как ему удалось «сломить политическую монополию» единого национального движения бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, отметил Маркедонов.

«Иванишвили его обыграл. И дальше сумел отстроить свою собственную систему. Двенадцать лет это система Иванишвили. Иванишвили пробыл премьер-министром только год, в 2013 году он заявил об уходе из политики. Знаете, как в известной истории: „Он все время прощается, но не уходит”», — пояснил он.

При этом, отметил Маркедонов, в случае избрания Иванишвили президентом по Конституции полномочий у него не будет больше, чем у «оппозиционных президентов».

«По факту — он будет реальным „смотрящим”», — заключил он.