Вернуть школьные дискотеки для повышения рождаемости — в целом правильная идея, но они не должны превратиться в формальность или еще одно учебное занятие. Об этом RTVI заявил замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.

Что предложили в Минпросвещения

Ранее директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре заявила, что в России не созданы условия для того, чтобы молодежь могла заводить романтические отношения. Она отметила, что для решения этого вопроса следует вернуть школьные дискотеки.

«У нас проходит специальная военная операция, [мы очень много проводим] серьезных, важных мероприятий. А где у детей романтика? <…> Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки? У нас возраст, где ребятишки хотят видеть себя в семейной жизни от 18 до 21 года, всего 8%. Это очень немного. А это почему? Мы не создали им условия для романтических отношений» — сказала она.

По мнению Агре, в России должны появиться места, «куда мальчик может пригласить девочку на свидание».

Как эту инициативу прокомментировали в Госдуме

Милонов заявил RTVI, что не против идеи вернуть школьные дискотеки для повышения рождаемости. Однако, добавил он, это не должно превратиться в формальность, когда «согласованная романтическая дискотека» идет по утвержденному плану.

«Ничего против не имею. Но <…> нельзя это формализовать, разнарядку спустить: по плану-графику согласованная романтическая дискотека. Это не будет восприниматься. Формально к этому подходить не стоит», — подчеркнул он.

При этом, отметил депутат, школьники «перестают думать» о личной жизни из-за уроков и «чрезмерной нагрузки».

«Какие романтические отношения, когда мальчик девочку проводить не может из-за того, что у него в рюкзаке 20 кг книг лежит. Еще и рюкзак девочки, если он хочет показать себя джентльменом. У него там будет протрузия, спинная грыжа образуется, если он понесет свой рюкзак, да еще и девочки. Поэтому романтика упирается в тяжесть огромную, несусветную рюкзаков. Да к тому же, когда у них там по семь-восемь уроков, еще и шестидневка во многих школах сохраняется, к ЕГЭ готовиться. Какие там романтические отношения?» — сказал Милонов.

Парламентарий также отметил, что если в школах выдают положенный по учебному плану объем информации, то в в итоге «переутомленный ребенок не успевает все на уроке усвоить», ему нанимают репетитора и в итоге ученик «в 11 часов вечера только до кровати доползает».