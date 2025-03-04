Из-за высокой ставки в ближайшее время на рынке начнут останавливаться стройки и появятся обманутые дольщики, сообщил RTVI глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг. По его словам, некоторые застройщики незаконно взвинтили цены на квартиры, пользуясь непростой ситуацией. Он также отметил, что нужно вводить промышленную ипотеку.

«По всей стране данные, что жилья настроили много, половина из него не продается, ипотека в несколько раз упала — люди перестали брать, просто нет денег. Но самая серьезная проблема в том, что производители товаров и услуг, и в том числе для строительства — материалов, машин, оборудования, — останавливают производство. Это значит, что у нас будет дефицит этих товаров и услуг. А дефицит товаров и услуг приводит к чему? К росту цен, понимаете? И сейчас цены высокие, потом они вообще будут заоблачные», — спрогнозировал депутат.

Он отметил, что высокая ключевая ставка с инфляцией на самом деле «не подрезает инфляцию, а увеличивает ее, потому что она увеличивает издержки всех производителей». Гартунг добавил, что фактически все производители свернули инвестиционные программы.

«Сейчас нужна промышленная ипотека. Разогрев спроса на ипотеку, меры поддержки населения привели не к увеличению доступности ипотеки, а к увеличению доходов девелоперов и застройщиков. Они просто тупо подняли цены. Вот ровным счетом люди больше квартир не получили, они просто их получили дороже. Вот вся та господдержка, 1,2 трлн рублей, которую в год выделяет правительство, перекочевала в карманы застройщиков, вот и все. Это неправильно», — заявил депутат.

По его мнению, один из вариантов выхода из ситуации мог бы быть следующим: на строительном рынке вырастает конкуренция, а цены при этом остаются прежними.

«Ведь когда пошел спрос на строительство, на жилье, у нас обозначились тенденции по укрупнению производителей строительных материалов, то есть слияние, поглощение и так далее. То есть у нас, как только какой-то рынок стал выгодным, произошла консолидация отрасли и поднялись цены на все строительные материалы, за эти годы они выросли в 2—3 раза», — уточнил депутат.

Например, сейчас можно видеть рост показателей промышленности, продолжил Гартунг, но это происходит «за счет оборонки».

«Чтобы тенденцию по экономическому росту продлить, нужны меры поддержки со стороны правительства. <…> Но надо сказать, что, возможно, у него просто денег на это нет. Поэтому, судя по всему, альтернативы снижению ключевой ставки нет», — уверен он.

Гартунг отметил, что ЦБ пока отрицает слухи о том, что ставка может быть снижена, а, наоборот, «нагоняет жути на всех тем, что будет рассматривать в том числе и повышение ставки».

«Хотя куда повышать? Вот я описал ситуацию. Чего они собираются охлаждать? Уже не охлаждение, уже заморозка», — заключил он.

4 марта Гартунг во время выступления в Госдуме заявил, что в строительной отрасли власти «немножко перегнули с ипотекой и разогрели рынок».

«Теперь у нас и промышленность споткнулась, сейчас у нас останавливается стройка. <…> У нас стройка остановилась, скоро снова появятся обманутые дольщики и так далее. Зачем мы все это создаем? Своими руками?» — сообщил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что повышение ключевой ставки не остановит рост цен ни в промышленности, ни в строительной отрасли, потому что ставка «в монополизированной экономике не играет роли между разбалансировкой или балансировкой спроса и предложения».

Гартунг рассказал, что недавно он в Магнитогорске встречался с промышленниками Челябинской и Свердловской области, и они пришли «к однозначному выводу, что у нас неминуем экономический спад».

«Причем спад прежде всего в отраслях, создающих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Да, это прекрасно, что у нас женщины шьют фронт, наших фронтовиков всем обеспечивают, но ракеты, самолеты, танки, минометы и снаряды они не сделают. А это как раз делают те отрасли, в которых спад. <…> Я говорю о тех отраслях, которые работают на открытых рынках», — уточнил депутат.

По его данным, у промышленных предприятий, производящие строительную дорожную технику, в 2024 году произошел спад от 36% до 56%, в зависимости от моделей техники.

«Тракторы промышленного и различного назначения — падение в разных сегментах от 27% до 70%. Бульдозеры средние — падение на 42%. Погрузчики фронтальные — падение на 17%, специальные автомобили с различными надстройками — от 18% до 35%. Это уже падение по итогам 2024 года. <…> В транспортном машиностроении, например, некоторые предприятия вынуждены останавливать производство, людей отправлять в оплачиваемые отпуска, брать кредиты под грабительские ставки под 27—30% для того, чтобы выплатить долги по зарплате. Коллеги, кто забыл, у нас война еще идет? Нам нужна мощная экономика, нам нужны доходы бюджета. Как мы этого добьемся без роста экономики? Никак», — отметил Гартунг.

По его мнению, решить ситуацию можно было бы за счет снижения ставки и «хотя бы выборочно обеспечить кредитование под приемлемый процент тем отраслям, которые обеспечивают расширение товаров и услуг».