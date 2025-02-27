Певец Александр Буйнов заявил RTVI, что не находился за рулем внедорожника «Лексус» LX 570, который сбил 61-летнюю женщину на пешеходном переходе в Подмосковье.

«Нет, это был мой водитель», — сказал Буйнов.

О ДТП в Наро-Фоминском округе, в результате которого пострадала женщина на нерегулируемом переходе, ранее писал Mash. По данным телеграм-канала, ее госпитализировали с разрывом связок.

Информацию о ДТП в Апрелевке также подтвердили ТАСС в ГУ МВД по Московской области. Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что за рулем автомобиля находился Александр Буйнов.

Mash отмечал, что певец «прятался» от пострадавшей из опасений, что его узнают. Женщина рассказала, что переходила дорогу, предварительно убедившись в отсутствии автомобилей, однако иномарка выехала «из ниоткуда».

«Женщину спасла реакция — она быстро отскочила в сторону. Водитель ве видел и даже не подошел посмотреть, в порядке ли пешеход. Предварительно, у нее сотрясение», — добавил телеграм-канал.

По данным SHOT, пострадавшая работает воспитателем в детском саду.

«112» также утверждает, что женщина узнала Буйнова.

«Он долго не хотел выходить из машины, но, когда очевидцы начали возмущаться, все же покинул салон элитной иномарки. При этом, не поинтересовался состоянием сбитой женщины и даже не извинился», — пишет телеграм-канал.

Сын пострадавшей рассказал SHOT, что она в больнице и чувствует себя плохо.