Народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев назвал кинорежиссера Андрея Тарковского «суперпатриотом» и заявил, что тот не вернулся в СССР, потому что был «внушаем». Свое мнение Бурляев высказал в программе «Вы держитесь!» RTVI с Марианной Минскер.

«У нас много патриотов, но это суперпатриот — Андрей Тарковский. <…> В каждом застолье, почти в каждом, Андрей говорил одну и ту же фразу как навязчивую идею: “Как бы трудно ни было, нужно жить и работать в России”», — сказал Бурляев.

Он назвал неправдой утверждение, что Тарковский был вынужден уехать из СССР. «Он был официально отпущен нашим государством снять фильм в Италии “Ностальгия”. А вот дальше пошла с ним там работа. И те, кто с ним были близко, рядом (я имена сейчас не хочу называть), они говорили: “Андрей, оставайся здесь, здесь ты будешь свободен, а там, если приедешь, еще чего доброго и не выпустят”. Он был человек, при всем том, что гений, но внушаемый человек, и он им поддался», — заявил Бурляев.

Он полагает, что Тарковский рано умер, потому что не вернулся на Родину. «Я просто знаю, что говорил и писал Тарковский: “Мне приклеивают, что я диссидент. Я не диссидент, я честно работал на свое государство 20 лет”», — добавил Бурляев.

Депутат также заявил, что не считает отъезд нынешних деятелей культуры за границу потерей для страны.

«Очень жаль, что так мало отъехало. Вот мы сейчас создали “Культурный фронт России”. Вы бы посмотрели, какие имена там. Вот там подлинные художники, а не те, кто понижал духовный уровень народа шоу-бизнесом, песенками, юмором, ерничеством», — сказал Бурляев.

«Алла Пугачева — пока она пела серьезные вещи, шекспировские тексты и прочее, я с огромным интересом смотрел, они были духовны. А дальше пошла “Мадам Брошкина”, и пошло все это “Я твой зайчик, ты мой тазик”. <…> Потеря ли то, что они отъехали — [Борис] Акунин*, [Юрий] Быков* и так далее? Да нет. Да никакая не потеря, абсолютно. Россия осталась на месте», — рассуждает Бурляев.

По его мнению, культурным деятелям, выступающим против военной операции, было бы трудно сейчас жить в России. «Народ-то един сейчас, а вот они будут что-то говорить, их не поймут», — сказал Бурляев.

Николай Бурляев снялся в двух фильмах Андрея Тарковского: «Иваново детство» и «Андрей Рублев». Тарковский умер в 1986 году в Париже, в возрасте 54 лет. Похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

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