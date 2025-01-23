Претензии националистов к тому, что Александра Пушкина назвали «борцом с расовой дискриминацией», смешно слушать. Об этом RTVI заявил один из организаторов «Русских маршей» Дмитрий Демушкин. Он отметил, что великий поэт хоть и был вольнодумцем, но не боролся за права цветного населения, так как был успешен и любим элитами.

Демушкин заявил, что ему лично «странно и смешно слушать» об иностранных корнях Пушкина, у которого было 12,5% африканской крови и столько же — немецкой. Подобного рода истории «даже с этнической стороны» звучат странно и «немножко высосаны из пальца», считает собеседник RTVI.

«В Пушкине больше русской крови, чем у большинства людей, которые пишут за русский вопрос сегодня, даже с точки зрения этнического состава, если мы его будем разбирать. В этом отношении Пушкин — это такой расхожий стереотип, который любят упоминать постоянно, что, дескать, вот же — великий русский писатель, а он чуть ли не какой-то там африканец, негр, араб и так далее. Все это смешно. Да и даже если бы он им и был, этот разговор все равно бы не стоил выеденного яйца», — сказал Демушкин.

В России, отметил Демушкин, было «много великих подданных, которые не были чистых русских кровей», в том числе «великие русские государи, вошедшие в историю». Он не уточнил, кого имел в виду.

«Так что можно этот вопрос вообще оставить в покое и успокоиться насчет Пушкина и всех остальных. Пушкин — великий русский писатель. Точка», — добавил националист.

По его мнению, для своего времени поэт был «вольнодумец и писал довольно-таки радикальные тексты», за которые сейчас «точно получил бы плашку иностранного агента и, может быть, даже экстремиста». Однако это вольнодумство не мешало писателю общаться с элитой, а времена, в которые поэт жил, «были менее кровожадные, чем сегодняшние, в плане цензуры и преследования за инакомыслие», считает Демушкин.

«Был ли он вольнодумом? Был. Мог он что-то высказать? Мог. Но я не думаю, что этот вопрос стоял для него остро. К тому же, если посмотреть историю, он пользовался огромной популярностью у женщин, и ему это не мешало — его черты лица и что-либо еще — быть успешным в тогдашнем обществе. Он получал большие деньги, был популярен, общался с элитами и так далее. Какая там может быть расовая дискриминация, о чем тут вообще разговор?» — рассуждает националист.

Ранее «Осторожно, новости» сообщили, что проект Федерального агентства по делам СНГ (Россотрудничества) «Образование будущего» назвал Пушкина «одним из первых русских писателей, кто поднял вопросы расовой дискриминации и призвал к равноправию всех людей».

Публикация была удалена после того, как российские националисты назвали это высказывание позорным, а представителей Россотрудничества — «борцами за права негров». На сайте журнала HED (принадлежит агентству) этот материал тоже удален, но сохранилась его копия в кэше.