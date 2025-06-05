В возрасте 71 года скончался сооснователь рок-группы «Аквариум», поэт, драматург и журналист Анатолий Гуницкий (он же Джордж и Старый Рокер). Причина смерти не уточняется. Экс-виолончелист «Аквариума», основатель петербургского клуба TaMtAm Всеволод Гаккель сообщил RTVI, что Гуницкого в конце мая ввели в кому.

«Пока он был в сознании, общался с ним практически каждый день. Неделю назад он был введен в кому», — рассказал Гаккель.

Вокалист группы «АукцЫон» Олег Гаркуша в беседе с RTVI назвал Гуницкого, с которым они были знакомы с 80-х годов прошлого века, замечательным человеком, отметив, что тот внес «неоспоримый вклад» в музыку, в первую очередь «Аквариума».

«Помимо того, что он был музыкантом в раннем творчестве группы “Аквариум”, играл на барабанах, потом, соответственно, была история с музыкальной журналистикой. Замечательный, хороший, добрый человек», — сказал он.

Гаркуша добавил, что общался с сооснователем легендарного коллектива примерно год назад: «Он в болезненном состоянии был, особо никуда не выходил».

О смерти Гуницкого в своих соцсетях сообщил лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков*. Ранее он рассказал, что Гуницкий тяжело болеет (не уточнив, от какой болезни тот страдает), и попросил подписчиков помолиться за здоровье своего бывшего коллеги.

Гуницкий основал «Аквариум» вместе с Гребенщиковым* в 1972 году, его тексты легли в основу многих ранних песен коллектива. Он участвовал в создании первых альбомов группы и входил в совет Ленинградского рок-клуба. В 1975 году принял решение перейти в театр.

В восьмидесятые годы сотрудничал в качестве журналиста с редакциями журналов «Рокси» и «Костер», а также вел авторскую передачу на радио. Помимо авторства песен, также известен как драматург, поэт и прозаик, работающий в сюрреалистической и абсурдистской манере.

В 2000 году на тексты Гуницкого записали песни такие музыканты, как Вячеслав Бутусов, Максим Леонидов, Настя Полева и Александр Васильев для альбома «Пятиугольный грех» проекта «Террариум». Песня «Лабрадор/Гибралтар» с этой записи вошла в саундтрек фильма Алексея Балабанова «Брат 2» и стала радиохитом.

Последнее стихотворение Гуницкого было опубликовано в социальной сети «Вконтакте» 23 мая:

«Нет это уже не нужно/Давно/Никому/Никогда/Кончилось время иллюзий/Но ничего не изменилось/Наступила эпоха пустых перемен/Сегодня/Вчера/Навсегда».

* внесен Минюстом в России в реестр иностранных агентов