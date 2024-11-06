Участница мировых конкурсов красоты пыталась без декларации провезти через таможню в аэропорту Внуково драгоценности на 12 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

Имя девушки в ведомстве не назвали. По данным источника «Инфо 24», речь идет об обладательнице титула «Мисс мира»-2015 Софии Никитчук. Телеграм-канал 112 пишет, что девушка завоевывала титулы «Мисс Россия» и «первой вице-мисс мира».

Она прилетела из Ниццы транзитом через Стамбул и проследовала в «зеленый» коридор для пассажиров VIP-зала. Пассажирка предъявила к досмотру золотые часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier, сообщили в ФТС. Никитчук объяснила, что не стала декларировать драгоценности, поскольку это ее личные вещи.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел о контрабанде стратегически важных товаров (ст. 226.1 УК) и уклонении от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК). Никитчук грозит до пяти лет лишения свободы. По данным 112, девушка не задержана.