Как стало известно RTVI, Фокинский райсуд Брянска вынес приговор по громкому делу об убийстве главы криминальной милиции местного РОВД Валерия Хохлова. Исполнитель преступления, бывший сотрудник ОМОНа и глава липецкого бойцовского клуба «Берсерк» Марк Постельник, приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Вторым обвиняемым, по данным RTVI, был бизнесмен Дмитрий Митин (Ларсон), бывший помощник депутата Госдумы от КПРФ Василия Шандыбина. Коммерсант, как настаивало обвинение, выступал организатором преступления, однако он сам был застрелен в 2003 году, поэтому его дело суд прекратил.

Убийство начальника криминальной милиции Бежицкого РОВД Брянска Валерия Хохлова произошло вечером 13 ноября 2001 года. Известного в городе 37-летнего подполковника застрелили около восьми часов вечера во дворе дома № 71 на улице Богдана Хмельницкого, где тот проживал. Убийца был вооружен пистолетом с глушителем и трижды в упор выстрелил офицеру в голову — подполковник скончался на месте.

Более двадцати лет громкое преступление оставалось нераскрытым, хотя хорошим знакомым убитого, по данным RTVI, был также выходец из Брянска, первый заместитель Главного управления уголовного розыска МВД России Александр Фролов. Но на след заказчика и исполнителя убийства следователи СКР вышли лишь два года назад, раскрывая деятельность саранской преступной группировки.

Интересно, что бывшего бойца липецкого ОМОНа Марка Постельника, который в 2001 году работал охранником в казино бизнесмена Дмитрия Митина (Ларсон), а затем возглавил липецкую федерацию смешанных единоборств «Берсерк», также проверяли на причастность к убийству подполковника Хохлова. Однако двадцать лет назад доказательств причастности бывшего десантника к преступлению не нашлось. После появления новых улик Постельника задержали и предъявили обвинение в убийстве, совершенном в составе группы (ч. 2 ст. 105 УК), а также незаконном хранении оружия (ст. 222 УК). Согласно материалам дела, бывший десантник непосредственно стрелял в милиционера.

Помимо убийства главы криминальной милиции, 52-летнему обвиняемому был также инкриминирован эпизод, связанный с покушением на убийство — он относится к 2015 году и произошел уже в Липецке. Организатором убийства, как следует из материалов дела, был Ларсон, а мотивом стал его конфликт с милиционером, который вспыхнул незадолго до преступления.

Стоит отметить, что в декабре 2003 года Дмитрия Митина, который к этому времени был уже помощником эпатажного депутата от КПРФ Василия Шандыбина, также застрелили. Следователи предлагали родственникам бизнесмена закрыть расследование в связи со смертью обвиняемого, однако те, настаивая на невиновности Ларсона, отказались. В результате суд признал вину исполнителя полностью доказанной, а дело организатора прекратил по нереабилитирующим обстоятельствам. Защита намерена опротестовать приговор.