Фитнес-блогер Алексей Столяров в программе «Что за?» на RTVI заявил, что гордится, когда его называют бывшим зятем экс-министра обороны России Сергея Шойгу.

«Моя фамилия рядом с его фамилией, то, что я отношусь к нему — конечно, это гордость. Это один из самых значимых людей в истории нашей страны, в истории вообще мира. Человек, который действительно очень много для нашей страны сделал», — сказал Столяров.

Блогер отметил, что стал популярней благодаря Шойгу. «Это человек, которого знают все. Я один раз шел с ним по улице, мне казалось, что я иду с Майклом Джексоном. То есть это человек, которого узнаёт вот такой ребенок и бабушка», — рассказал Столяров.

Он также поделился советами, которые ему давал бывший тесть.

«Самое главное, что он советовал — всегда оставаться собой, никогда не думать о какой-то выгоде. Он говорил всегда, что если ты будешь делать правильные вещи, всё тебе воздастся. Всегда он меня учил этому», — говорит Столяров.

По словам Столярова, он понимает, что его всегда будут называть бывшим зятем Шойгу.

«Я прекрасно понимаю, что от этой приставки я никогда не избавлюсь. Слушайте, ну это, наверное, прикольная кликуха. Хуже было бы без нее. Наверное, каждый человек, который хочет мне [причинить] вред, он вобьет, посмотрит и думает: “Ой, не будем мы с ним, пожалуй, связываться”», — добавил Столяров.

Он также сравнил себя с Золушкой. «У меня же история Золушки, я всегда это говорю. История Золушки — только в обратную историю (сторону. — Прим. RTVI). Парень, который из Питера, у которого нет родителей, блогер вообще, не какой-то топ-менеджмент “Газпрома”, или “Ростеха”, или какой-то суперкрутой компании из правительства — и он резко попадает в такую семью. Конечно, это уникальный такой момент. В этом плане можно поверить в какую-то удачу, счастье, любовь», — сказал Столяров.