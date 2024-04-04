Чеченец Асхаб Успанов, умерший в московском отделе полиции в день теракта в «Крокус Сити Холле», не имел к этим событиям отношения, заявил чеченский омбудсмен Мансур Солтаев. По его информации, мужчина совершил суицид. Что о смерти Успанова пишут телеграм-каналы и говорят его родственники, — в материале RTVI.

Что известно о задержании и смерти Успанова

Baza указывает, что Успанову был 31 год. По данным источников телеграм-канала, его задержали «обычные ППСники» не после теракта, а за несколько часов до него — в 16:50 22 марта на Пролетарском проспекте. В публикации говорится, что примерно через 10 минут Успанова доставили в ОВД по району Москворечье-Сабурово, после чего поместили в спецприемник.

«На Успанова был оформлен протокол о мелком хулиганстве. Спустя полтора часа Успанов уже был мертв», — пишет Baza.

О смерти Успанова изначально — 29 марта — сообщил чеченский оппозиционный телеграм-канал 1ADAT*. В публикации утверждалось, что силовики задержали мужчину в ночь на 23 марта на автобусной остановке якобы по подозрению в соучастии в теракте в «Крокус Сити Холле». По версии 1ADAT*, силовики якобы подвергли Касуева пыткам, в результате чего у мужчины были зафиксированы переломы, травмы и гематомы.

Baza со ссылкой на свидетельства полицейских пишет, что силовики обнаружили тело Успанова в 18:22, после чего вызвали медиков. По данным канала, приехавшие врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины в 18:36, за полтора часа до теракта в «Крокусе». В документах причина смерти «была оформлена как суицид», указывает Baza, отмечая, что точная причина редакции канала неизвестна.

Информацию о смерти Успанова изданию «Агентство»** подтвердила его мать. По словам женщины, он ехал на работу к жене, а после задержания сообщил ей о произошедшем. Позже супруги созвонились еще раз, и Успанов попросил приехать за ним в отделение, отметив, что он нагрубил силовикам. Как рассказала мать чеченца, через два часа жена приехала в полицию, где ей сказали, что «мужа больше нет».

«„Как нет, я недавно с ним по телефону разговаривала“, — ответила женщина. Тогда сотрудник полиции ей ответил: „Разговаривала, а теперь не будешь“ (диалог приводится в пересказе матери)», — пишет «Агентство»**.

Мать Успанова рассказала, что ее сына похоронили в Чечне. По словам женщины, он не мог быть причастен в теракту в «Крокус Сити Холле». «Я отдала их на суд Божий. В остальном уже я надеюсь на законы Российской Федерации, на правосудие», — сказала она.

Успанов был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в строительной сфере, пишет «Агентство»**. По словам матери, у него была своя бригада. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс» ИП было ликвидировано в связи со смертью Успанова 22 марта.

Что заявил омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев 3 апреля назвал сообщения о задержании и обстоятельствах смерти Успанова «слухами и ложными домыслами в форме новостей», которые распространяют «прозападные СМИ» и иностранные агенты. По словам омбудсмена, с просьбой проверить обстоятельства произошедшего к нему обратился дядя умершего чеченца.

Солтаев утверждает, что Успанова задержали за несколько часов до теракта в «Крокусе».

«С самого начала это дело на моем личном контроле. Асхаб Успанов, задержанный в Москве, умер в отделении полиции. По официальной версии правоохранителей, Успанов совершил суицид», — написал он в своем телеграм-канале.

Чеченский омбудсмен сослался на слова родственников о том, что мужчина не мог быть причастен к вооруженному нападению.

«Все попытки привязать задержание и смерть Успанова к теракту в «Крокус Сити» носят провокационный характер. Мы используем все правовые механизмы, чтобы выявить истину, и будем добиваться тщательной процессуальной проверки по данному факту», — подчеркнул Солтаев.

Нагатинский межрайонный следственный отдел Следственного комитета проводит внутреннюю проверку по факту смерти Успанова, пишет Baza. По информации канала, будут опрошены двое оперативных дежурных: 31-летняя лейтенант полиции и 35-летний капитан полиции, которые дежурили 22 марта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По последним данным, в результате вооруженного нападения погибли 144 человека, пострадали более 550. Всего по делу о теракте арестованы 10 человек.

* движение «Адат» внесено в список экстремистских и запрещено

** издание внесено Минюстом России в реестр иноагентов