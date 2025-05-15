Чешская компания LPP Holding в боевых условиях провела испытания БПЛА MTS (модульная тактическая система), которым не нужен оператор для направления на цель, утверждает чешское издание E15. Вместо оператора для атаки используется искусственный интеллект. Дроны двигаются автономно даже в условиях работы сильной РЭБ и через камеру ориентируются по офлайн картам без использования GPS. Оснащены механизмом самоуничтожения в случае невыполнения задачи.

Бортовая навигационная система объединяет барометрические данные, визуальную одометрию и сопоставление с картой. Данные обрабатываются с помощью фильтра Калмана для поддержания точных корректировок курса. На заключительном этапе миссии оптическое отслеживание ИИ точно идентифицирует цели и корректирует траекторию полета для точного конечного наведения.



Одометрия — процесс определения положения и ориентации робота путем анализа связанных изображений камеры.



Фильтр Калмана — математический алгоритм, который позволяет оценивать состояние системы на основе неполной, зашумленной информации



«За три квартала 2024 года мы успешно испытали все устройства, а затем внедрили БПЛА в структуру украинской армии», — говорит совладелец компании Радим Петраш. Компания способна производить около пятидесяти БПЛА в месяц, добавляет Петраш.

Украинский военкор Андрей Цаплиенко пишет, что ВСУ получили от LPP Holding несколько десятков ударных дронов.

«Существует три версии этих БПЛА: MTS05 — оснащен электродвигателем и имеет радиус несколько десятков км; MTS25 — оснащен двигателем внутреннего сгорания и имеет радиус в сотни км; MTS40 — имеет мощный ДВС и способен нести боевую часть до 12 кг», — пишет военкор.

Несмотря на утверждение Радима Петраша об успешном применении БПЛА на Украине, компания не приводит видео подтверждающее успешное боевое применение дрона MTS, а на ролике с тренировочным полетом дрона MTS можно заметить навигационный планшет с названиями населенных пунктов Днепропетровской области Зеленый гай, Гончарка и Днепровское, находящихся в значительном отдалении от линии боевого соприкосновения.