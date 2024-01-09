8 января с мыса Канаверал, расположенного в американском штате Флорида, успешно запустили ракету «Вулкан», разработанную компанией United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin). Она должна доставить на Луну первый частный посадочный модуль «Перегрин».

Ракета стартовала с мыса Канаверал в 2:18 по местному времени (10:18 мск). Если полет пройдет штатно, то модуль должен приземлиться на Луне 23 февраля, отмечает CNN. В таком случае «Вулкан» станет первой миссией по высадке на спутник, запущенной из США с 1972 года, а также первым коммерческим посадочным аппаратом, который приземлился на Луну.

«Перегрин» был разработан и построен компанией Astrobotics Technology — космическим стартапом, который создал ученый Ред Уитакер, по контракту с Nasa. Модуль был назван в честь сокола, считающегося самой быстрой птицей в мире, указывает CNN. Космическое агентство заплатило Astrobotic $108 млн за разработку модуля и проведение научных экспериментов Nasa на поверхности Луны.

«Это мечта. <…> Мы стремились к сегодняшнему моменту в течение 16 лет. <…> На этом пути у нас было много трудных испытаний, которые нам пришлось преодолеть, и многие люди сомневались в нас на этом пути. Однако наша команда и люди, которые поддерживались нас и верили в миссию, создали этот прекрасный момент, который мы наблюдаем сегодня», — рассказал генеральный директор Astrobotic Джон Торнтон.

Помимо «Перегрина», на борту «Вулкана» находятся:

научные приборы из Мексики и от частной британской компании;

памятные подарки, собранные немецкой транспортной компанией DHL;

265 капсул с человеческими останками, в их числе прах создателя сериала «Звездный путь» Джина Родденберри, его жены Маджел Барретт, сыгравшей медсестру Чапел, и еще трех актеров сериала — ДеФореста Келли, Нишель Николс и Джеймса Духана;

образцы волос трех американских президентов — Джорджа Вашингтона, Дуайта Эйзенхауэра и Джона Кеннеди.

Капсулы с человеческими останками на Луну отправили по заказу компаний Elysium Space и Celestis. Последняя за подобную доставку берет $10 000. Откуда у компании Celestis образцы волос бывших американских президентов — не сообщается.

Ракета-носитель «Вулкан» — один из самых ожидаемых аппаратов, которые совершили полеты за последние годы. Ее разрабатывали с 2014 года и это ее первый запуск. По словам генерального директор ULA Тори Бруно, несмотря на то, что испытания ракеты были отложены, разработка «Вулкана» была одной из «наиболее упорядоченных и хорошо выполненных программ развития, над которыми [он] работал за свою очень долгую карьеру в аэрокосмической отрасли».

CNN утверждает, что если миссия пройдет успешно, то это может изменить всю индустрию запусков в целом. Предполагается, что «Вулкан» заменит ракету «Атлас» и семейство ракет-носителе «Дельта», который ULA использует сейчас.

Нештатная ситуация

Позже компания-разработчик Astrobotic сообщила Х (экс-Twitter), что лунный модуль начал внезапно терять топливо из-за сбоя двигательной системы примерно через восемь часов после запуска.

«К сожалению, сбой в двигательной установке приводит к критической потере топлива, специалисты пытаются стабилизировать уровень утечки, но с учетом ситуации приоритетом является максимально возможный сбор научных сведений и данных»,— говорится в сообщении Astrobotic.

Специалисты прорабатывают возможные альтернативные варианты миссии с использованием аппарата.

По предварительным данным, утечка топлива могла произойти из-за неисправности в двигательной установке. Если эта версия подтвердится, это может стать помехой для мягкой посадки модуля на Луну.