Бывший игрок сборной России и чемпион РПЛ в составе «Краснодара» Федор Смолов публично извинился перед всеми, кто стал свидетелем драки в «Кофемании», и добавил, что «драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя». По его словам, у него вымогали деньги, и он обратился в полицию.

По словам спортсмена, в день, когда произошел инцидент, он попытался урегулировать «возможные доставленные неудобства нашей компании в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и на нецензурную брань».

«До последнего пытался урегулировать конфликт мирным путем, что, собственно, запечатлено на этом видео, которое выложили в сеть», — заявил Смолов.

Он сообщил, что пытался обсудить все только с самим потерпевшим и «компенсировать ему, возможно, причиненный мною вред здоровью и моральный ущерб». Однако, продолжил спортсмен, вместо этого «начали появляться какие-то люди», которых не было на видео с потасовкой.

«Они не имеют отношения к этой ситуации. Они начали со своей стороны мне угрожать, шантажировать и вымогать деньги. Они начали предлагать странные схемы, которые не предусматривают закон Российской Федерации», — сказал футболист.

Смолов добавил, что, так как примириться с потерпевшим ему не удалось, он в итоге пошел в полицию. Футболист поблагодарил свою жену Карину Истомину за поддержку, подчеркнув, что она «порицала» его за драку.

Накануне со схожим заявлением выступила жена Смолова — модель и блогер Карина Истомина. Она подчеркнула, что считает драки неприемлемыми и что ее супруг «очень сожалеет о случившемся».

«Люди считают нормальным сказать ему колкость в спину, припомнить пенальти или бросить оскорбления в лицо, не ожидая никакой ответной реакции. <…> Он никогда не был агрессивен к своей семье и окружающим. Эта ситуация была ошибкой, которую Федор хотел исправить, но столкнулся с вымогательством», — сказала Истомина.

По ее словам, они оба вместе с мужем в течение месяца «вели переговоры с потерпевшей стороной», однако договориться не удалось.

«Мой муж раскаялся, извинился и предложил компенсацию. Однако в дальнейшем сумма запрашивалась все больше и больше, и кто знает, какой была бы следующая. Мы поняли, что примирение сторон невозможно, и отказались от сомнительных условий.

Они шантажировали нас на протяжении месяца. Это была череда звонков от людей, не имевших отношения к делу, но которые обещали во всем разобраться. Когда мы говорили, что будем действовать в рамках закона, они начинали угрожать. Мне было очень страшно. Когда мы отказались платить, видео “слили” в интернет», — сообщила Истомина.

Она еще раз подчеркнула, что, хотя не одобряет драку мужа, «никогда от него не отречется».

Ранее стало известно, что Смолов избил двух людей в «Кофемании» в Москве, которые, по одной из версий, громко обсуждали футболиста. Сам инцидент произошел в конце мая, но стало известно только сейчас. После того как появилась информация, что у Смолова вымогали деньги, полиция начала проверку.

Инцидент случился в том же месте на Никитской улице, где семь лет назад произошла драка с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

По информации RT, Смолов утром отмечал с друзьями победу «Краснодара» в Российской премьер-лиге. Они начали громко спрашивать окружающих, за какие клубы они болеют, в результате чего произошла ссора с некоторыми из посетителей «Кофемании».

Футболист попытался извиниться и предложил всем посетителям закрыть счет. Двое мужчин отказались принять его извинения, заявив, что могут заплатить за себя сами. В какой-то момент это переросло в перепалку, и Смолов сначала напал на одного, а потом на другого. После инцидента он покинул кафе, извинившись при этом за драку перед другими посетителями.

Один из мужчин рассказал RT, что он увернулся, а его товарищ получил перелом челюсти: «Нам достаточно того, чтобы он извинился и оплатил лечение пострадавшему. Ломать ему жизнь не хотим».

Он подчеркнул, что сейчас ситуацию решают их адвокат и защита футболиста. По данным Baza, видеозаписью конфликта в «Кофемании» завладели злоумышленники, они начали шантажировать Смолова. Сначала они потребовали от него 1 млн рублей, затем увеличили сумму до 3 млн, а в итоге — до 20 млн.

Телеграм-канал при этом отмечал, что в итоге Смолов извинился перед пострадавшим, выплатил ему 1 млн рублей. С теми, кто требовал от него 20 млн рублей, он на сделку не пошел, вместо этого написав заявление в полицию, написала Baza.