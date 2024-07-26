Российские спортсмены, которые поехали на Олимпиаду в Париж, так или иначе представляют Россию, поэтому нужно их поддерживать, заявил спортивный комментатор Георгий Черданцев в программе RTVI «Что это было». По его мнению, было бы правильнее отправить на Игры всех допущенных атлетов, чтобы те «порвали» там всех «на куски».

«Мне кажется, что от лица государства по этому поводу очень четко высказался президент страны, который сказал, что это личное дело каждого спортсмена и федерации — отправлять или не отправлять [на Олимпиаду]», — сказал Черданцев.

Он отметил, что спорт должен быть площадкой, которая объединяет, а не разъединяет людей.

«Поэтому я лично рад, что те 15 людей, которые-таки на Олимпиаду едут, будут там выступать. И я думаю, что все будут их поддерживать и надеяться на их успешное выступление. Было бы на самом деле правильнее, если бы вся квота была закрыта, и чтобы все, кто допущен, поехали и просто всех бы порвали на куски. Мы бы еще сильнее за них болели», — заявил комментатор.

Чердаенцев добавил, что не готов комментировать решение той или иной спортивной федерации об участии или не участии спортсменов в Олимпиаде. Федераций много, и у них разные источники финансирования, поэтому «всё под одну гребенку грести смысла не имеет», пояснил он.

По словам Черданцева, спортсмены, которые решили поехать на Олимпиаду, «так или иначе представляют Россию, выступают за Россию, выступают от лица России».

«Конечно, любой зритель прекрасно понимает, что Даниил Медведев — это спортсмен, представляющий Россию, он россиянин», — отметил он.

Комментатор также напомнил, что в некоторых видах спорта Олимпиада — это «дело всей жизни» спортсмена и «вершина карьеры, к которой он идет всю жизнь». В качестве примера он привел легкую атлетику.

«Локальные соревнования, чемпионаты мира — они не собирают такой аудитории, они не собирают спонсоров, они не привлекают широкую телевизионную аудиторию. Поэтому у тебя есть возможность раз в четыре года взять и показать всему миру, чего ты стоишь <…> Непопадание на Олимпиаду — по политическим причинам, например, или из-за травмы — это огромная боль спортсмена», — отметил Черданцев.

В то же время международное олимпийское движение сегодня переживает жесточайший кризис, считает комментатор.

«Олимпиада, на мой взгляд, себя изживает в том виде, которыми эти соревнования были в XX веке. Слишком много скандала, слишком много политики, слишком мало спорта, слишком много каких-то странных решений, слишком странные взаимоотношения WADA и всего остального», — сказал Черданцев.